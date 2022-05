Liverpool-Real: la banderole cinglante des supporters des Reds devant la Tour Eiffel, un message au PSG?

À la veille de la finale de la Ligue des champions, des supporters des Liverpool ont déposé une banderole au pied de la Tour Eiffel, qui semble être à destination du PSG: "il y a certaines choses que le pétrole ne peut pas acheter", en référence à la coupe aux grandes oreilles qui fuit toujours le club de la capitale.

Un chambrage opportuniste. Les supporters de Liverpool profitent de leur passage à Paris à la veille de la finale de Ligue des champions pour se moquer du PSG, qui court toujours après son premier sacre. Une banderole piquante aux couleurs des Reds a ainsi été déposée au pied de la Tour Eiffel avant la rencontre face au Real Madrid, ce samedi à Saint-Denis.

Liverpool en quête d'un septième sacre

"Il y a certaines choses que le pétrole ne peut pas acheter", est-il écrit. Un message accompagné de six trophées de la Ligue des champions, comme le nombre de sacres des Reds dans la plus prestigieuse compétition européenne, dont le dernier remonte à 2019. Une phrase évidemment en référence aux propriétaires qataris qui ont repris le PSG en 2012, sans pour autant réussir à soulever la coupe aux grandes oreilles. Mais qui peut tout à fait s'adresser aussi à Manchester City, considéré comme un club-Etat avec l'argent presque illimité des Emirats et qui ne parvient pas à accrocher une Ligue des champions à son palmarès.

Arrivés en grande trombe dans la capitale, parfois au prix d’un trajet interminable et au terme de longs embouteillages, les supporters anglais ont eu le temps de s’acclimater à Paris comme il se doit. Même s’ils ne seront pas, comme leurs homologues madrilènes, autorisés à se rendre autour de se rendre autour du secteur des Champs-Élysées. Ce qui ne devrait pas les empêcher de faire la fête et de chambrer en cas de nouveau triomphe ce samedi soir au stade de France.