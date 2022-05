Ligue des champions: l’avertissement de la police de Liverpool aux supporters sur leurs tenues avant la finale

Alors que les supporters de Liverpool et du Real Madrid sont interdits de présence dans certaines zones de Paris, une amende pourra être donnée si certains affichent trop leurs couleurs, selon la police anglaise, qui prévient ses supporters.

Les supporters des Reds et Merengue ne sont pas les bienvenus partout dans Paris, en ce week-end de finale de Ligue des champions au Stade de France. Selon la police de Liverpool, l’interdiction d’accès aux Champs-Élysées aux fans anglais et espagnols prodiguée par la préfecture pourra être sanctionnée d’une amende de 135 euros.

Les abords des Champs-Élysées interdits aux supporters entre jeudi 15h et dimanche 18h

"Le secteur autour de l’avenue des Champs-Élysées à Paris n’est pas accessible aux supporters espagnols et anglais, de jeudi 26 mai à 15h jusqu’au dimanche 29 mai à 18h", indique le communiqué de la préfecture de Paris. "La police peut imposer une amende de 135 euros", précise la police liverpuldienne sur son compte Twitter.

Pour rappel, une fan zone sera dédiée aux supporters anglais à Cours de Vincennes dans le 12e arrondissement de Paris et pourra accueillir jusqu’à 44.000 personnes. "Tout rassemblement de nature revendicative est prohibé, les objets illicites ou considérés comme dangereux ne sont pas admis (armes, objets tranchants, articles pyrotechniques, objet en verre, alcool)", ajoute la préfecture. Avec également une possible amende de 135 euros pour les contrevenants, selon Liverpool.

L'alcool autorisé au stade de France mais pas en avant-match

"La consommation et la vente de boissons alcooliques" sera également interdite "sur un périmètre institué sur la commune de Saint-Denis, et notamment aux abords du stade" mais sera "possible à l’intérieur du stade de France, pendant toute la rencontre". Quant à eux, les supporters espagnols munis d’un billet seront attendus au parc de la Légion d’Honneur de Saint-Denis pour s’échauffer avant la grande finale, où 6.800 policiers et militaires seront mobilisés.