Liverpool-Real Madrid, l'avant-match en direct: les infos sur la finale de la Ligue des champions

Après le RER B, les syndicats de la RATP ont appelé à la grève sur le RER A pour samedi. Les syndicats CGT, FO, Unsa et La Base dénoncent "le manque d'effectifs entretenu depuis plusieurs années par la direction du RER" à la RATP. Ils protestent contre "l'optimisation des effectifs" et appellent à "impacter fortement" la finale de la Ligue des champions pour laquelle une "fan zone" censée accueillir des dizaine de milliers de supporters anglais va également être installée cours de Vincennes, dans l'est de Paris.