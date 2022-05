Liverpool-Real: la blague de Valverde, prêt à sacrifier sa femme contre la Ligue des champions

Dans un entretien à AS, Federico Valverde a affiché sa détermination quant à la finale de Ligue des champions, qui aura lieu samedi au Stade de France, entre le Real Madrid et Liverpool. Le milieu uruguayen a même ironisé sur le fait qu'il pourrait sacrifier beaucoup de choses, dont "peut-être" sa femme.

Federico Valverde n'a pas encore gagné la Ligue des champions. Arrivé au Real Madrid à l'été 2016, il était prêté au Deportivo La Corogne lors du dernier sacre merengue en Europe en 2018, déjà face à Liverpool. Les deux équipes vont se retrouver ce samedi, au Stade de France, pour une revanche. Le milieu uruguayen a hâte d'en découdre.

"Je suis prêt à donner tellement de choses"

Dans un entretien à AS, à la question de savoir ce qu'il pourrait donner pour soulever la "Coupe aux grandes oreilles", Federico Valverde a répondu: "Beaucoup de choses, tout je pense! C'est un trophée unique pour n'importe quel joueur dans le monde. Je suis prêt à donner tellement de choses. Sauf mon fils... peut-être ma femme (rires). Non, non, c'est une blague mais je donnerais beaucoup, a lancé le joueur de 23 ans. Ce n'est pas tous les jours que l'on arrive à jouer une finale donc j'espère que nous pourrons gagner ce titre."

Déjà vainqueur de la Liga et de la Supercoupe d'Espagne cette saison, Federico Valverde a participé à 45 rencontres lors de cet exercice sous les ordres de Carlo Ancelotti, pour un but et une passe décisive. Pouvant évoluer au milieu, Valverde dépanne aussi sur l'aile droite à l'occasion. Il avait été titulaire à ce poste lors de la demi-finale retour contre Manchester City, où le Real Madrid a renversé la situation.

S'il souhaite évidemment décrocher la Ligue des champions ce samedi, Federico Valverde affiche aussi l'ambition de marquer. "Ancelotti me demande beaucoup de tirer", a indiqué le joueur, qui veut devenir à terme une référence au sein du Real Madrid. Ses dirigeants lui ont en tout cas montré leur confiance en le prolongeant en août dernier jusqu'en 2027.