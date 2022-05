PSG: Ceferin "fatigué" des reproches du Real et de la Liga après la prolongation de Mbappé

Interrogé par la BBC sur la réaction du Real Madrid et de la Liga après la prolongation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, Aleksander Ceferin s'est dit "fatigué" de ces multiples accusations. Le président de l'UEFA continue d'affirmer que l'instance qui dirige le football européen ne se laissera pas dicter ses actions.

Au tour d'Aleksander Ceferin d'évoquer la prolongation de Kylian Mbappé. Le président de l'UEFA n'a pas donné son avis sur la décision de l'attaquant du Paris Saint-Germain, comme Francesco Totti, mais s'est exprimé sur les réactions de la Liga et du Real Madrid depuis samedi dernier. Pour rappel, la Liga a décidé de porter plainte après cette prolongation, dénonçant la surface financière du PSG qui "menace le football".

Ceferin défend les clubs dirigés par des États

Javier Tebas, le patron de la Liga, a de son côté décrit la prolongation de Mbappé comme une "insulte au football". Des reproches qui "fatiguent" Ceferin, comme le président de l'UEFA l'a expliqué ce mercredi à la BBC Sports. "Tous ceux qui respectent nos règles sont les bienvenus pour jouer dans nos compétitions, ceux qui ne respectent pas ces règles ne le sont pas", a affirmé le dirigeant slovène.

Alors que Tebas et la Liga se sont attaqués au modèle parisien et donc aux propriétaires qataris du club, Ceferin a défendu ces équipes dirigées de facto par des États. Ce qui est également le cas de Manchester City, sous pavillon émirati, et de Newcastle, sous pavillon saoudien depuis quelques mois.

"L'offre du Real était la même que celle du PSG"

"Vous dites que les clubs appartiennent aux supporters, mais il y a des clubs anglais qui sont détenus par des propriétaires américains, du Moyen-Orient, d'autres d'Angleterre. Donc c'est exactement la même situation et je suis vraiment fatigué de ces accusations sans fondement", a expliqué Ceferin.

Le patron de l'UEFA a surtout affirmé que "ni le Real Madrid, ni personne d'autre ne dira à l'UEFA ce qu'elle doit faire". "Ils sont scandalisés, de leur point de vue, mais de ce que je sais, leur offre était la même que celle du PSG", a également souligné Ceferin. Une passe d'armes qui ne va pas améliorer les relations déjà très fraîches entre le président de l'UEFA et son homologue du Real, Florentino Pérez.