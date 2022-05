Liverpool-Real: Fabinho et Alcantara titulaires, le Real emmené par Benzema

Liverpool peut compter sur Fabinho et Thiago Alcantara, un temps incertains mais bien titulaires ce soir. Devant, les Reds compteront sur Mané, Salah et Luis Diaz. Le Real de son côté aligne un trio Benzema, Vinicius et Valverde en attaque, comme lors des tours précédents.

Jürgen Klopp a doute jusqu’au bout, pas certain de pouvoir compter sur Fabinho et Thiago Alcantara dans l’entrejeu, deux éléments centraux de son dispositif. Finalement, le Brésilien et l’Espagnol sont tous les deux disponibles et titulaires en compagnie du capitaine Jordan Henderson.

En attaque, Luis Diaz retrouve sa place de titulaire aux côtés de Sadio Mané et Mohamed Salah, après être sorti du banc pour faire la différence contre Villarreal lors de la demi-finale retour. En défense, Ibrahima Konaté accompagne Virgil Van Dijk dans l’axe, alors que Robertson et Alexander-Arnold occupent les côtés. Alisson est dans les buts.

Benzema tituaire, Camavinga sur le banc

Côté Real Madrid, c’est sur la ligne offensive qu’il y avait quelques interrogations. Malgré son doublé décisif lors du match retour face à Manchester City au dernier tour, Rodrygo retrouve le banc. C’est Federico Valverde qui est aligné avec Karim Benzema et Vinicius Junior.

Dans l’entrejeu, on retrouve l’habituel trio Kroos, Modric et Casemiro. Eduardo Camavinga, auteur d’entrées en jeu très remarquées sur les dernières rencontres de Ligue des champions, est de nouveau sur le banc et pourra être utilisé en cours de match. Derrière, Courtois sera assisté par une défense à quatre composée de Carvajal, Militao, Alaba et Mendy.

La composition de Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson – Henderson, Fabinho, Thiago – Salah, Mané, Diaz.

La composition du Real Madrid: Courtois – Carvajal, Militao, Alaba, Mendy – Modric, Casemiro, Kroos – Valverde, Benzema, Vinicius.