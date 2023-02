Liverpool-Real Madrid: "Honte", "capitulation totale", "humiliation"... la presse anglaise n'épargne pas les Reds

Au lendemain de la lourde défaite (2-5) encaissée face au Real Madrid à Anfield, la presse anglaise se montre sévère avec la prestation des hommes de Jürgen Klopp. De son côté, la presse espagnole y voit une nuit historique en hommage à Amancio.

La presse anglaise n'a évidemment pas épargné Liverpool ce mercredi matin, après la très lourde défaite 5-2 de la veille contre le Real Madrid à domicile, qui semble enterrer les espoirs de qualification pour le match retour, le 15 mars prochain. Tous parlent d'une soirée historique, dans le mauvais sens du terme, venant ponctuer une saison déjà morose pour Jürgen Klopp et ses hommes.

Un Liverpool "chancelant"

L'habituel très agressif The Sun ouvre le bal avec un "Di5grace" (honte en anglais) s'amusant au passage des cinq buts encaissés par les Reds. "Les légendes de Klopp encaissent la pire défaite européenne à Anfield", ajoute le tabloïd. "Il va falloir se chercher une âme et se regarder dans le miroir."

The Sun © Capture écran

Le Daily Mirror décrit justement ce Liverpool comme "chancelant", à l'image d'Alisson qui apparaît abattu sur sa une : "Madrid leur en colle 5 en 46 minutes." Les cadres des Reds dépités font aussi la une du Daily Express, qui titre "Réduit en lambeaux" et constate que le "Real Madrid a quasiment assuré sa qualification en quarts de finale".

"Une capitulation totale"

"Humiliation", choisit de son côté le Daily Mail, qui prend un malin plaisir à afficher les visages dépités de chacun des cadres de Liverpool : Alisson en une, mais aussi Jürgen Klopp, Mohamed Salah, Jordan Henderson, Fabinho et Andrew Robertson.

Daily Mail © Capture écran

"Une capitulation totale", titre The Times, usant de mots particulièrement forts: "Liverpool a sans doute souffert sa pire défaite d'une saison déjà extrêmement décevante alors qu'ils menaient de deux buts après 14 minutes face au Real Madrid... pour mieux capituler totalement et encaisser cinq buts pour la première fois dans l'histoire d'Anfield."

The Times © Capture écran

Une victoire en guise d'hommage

Du côté du Real Madrid et de la presse espagnole, on célèbre évidemment ce qui est titré comme une "remontada brutale blanche" pour Mundo Deportivo, plutôt pro-Barça mais qui ne peut que saluer la victoire adverse. Son collègue catalan Sport parle même d'une "balade triomphale" des hommes de Carlo Ancelotti à Anfield.

AS © Capture écran

Etant l'homme qui a sonné la révolte et permis au Real Madrid de revenir à 2-2, c'est évidemment Vinicius qui fait la une des deux quotidiens madrilènes AS et Marca. Le premier montre le jeune Brésilien embrasser sa main et titre "Dans le ciel", sur un jeu de mots entre hommage à la légende merengue Amancio, décédée mardi, et victoire historique qui fait date. Marca appuie d'ailleurs en parlant d'une "victoire historique du Real en hommage à Amancio".