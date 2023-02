Liverpool-Real: Ancelotti encense Vinicius Jr, "le joueur le plus décisif du monde"

Le Real Madrid s’est offert un succès sensationnel sur la pelouse de Liverpool, mardi, en 8e de finale aller de la Ligue des champions (2-5). Rapidement menés 2-0 à Anfield, les Merengue ont renversé les Reds de manière spectaculaire. De quoi ravir Carlo Ancelotti, qui a fait l’éloge de Vinicius Jr après la rencontre.

La révolte est venue de ses crampons. Vinicius Jr a été l’un des grands artisans de la victoire du Real Madrid sur la pelouse de Liverpool, mardi, en 8e de finale aller de la Ligue des champions (2-5). Alors que les Merengue étaient menés 2-0 en début de rencontre, le dribbleur de 22 ans a égalisé en inscrivant un doublé avant la pause, dont une superbe frappe dans la surface.

L’international brésilien (20 sélections, 2 buts) a ensuite servi Karim Benzema au terme d’un contre éclair en seconde période. Ses courses incessantes, ses percussions et sa technique en mouvement ont fait beaucoup de mal aux Reds, submergés dans leur jardin. Jamais Liverpool n’avait encaissé une telle claque à Anfield en coupe d’Europe. Dans toute son histoire.

"On a vu le meilleur Modric possible"

De quoi ravir Carlo Ancelotti, forcément. Après la rencontre, l’entraîneur du Real a chaudement félicité ses joueurs. A commencer par Vinicius Jr, buteur en finale de la C1 la saison passée au Stade de France contre ces mêmes Reds (1-0). "Vinicius est actuellement le joueur le plus décisif du monde, a lâché le coach italien. Il n’y aucun autre joueur avec une telle consistance. En ce moment, c’est le plus décisif. J’espère qu’il va continuer comme ça." Depuis le début de la saison, l’ancien crack de Flamengo a inscrit 18 buts et délivré 9 passes décisives en 35 apparitions (toutes compétitions confondues).

Lors de cette soirée de légende à Anfield, Luka Modric a lui aussi marqué les esprits. A 37 ans, le métronome croate a rappelé à tout le monde pourquoi il possédait un Ballon d’or dans sa collection. Double passeur décisif, il a livré un match phénomènal dans l’entrejeu. "On a eu le Modric toujours, apprécie Ancelotti. On a vu le meilleur Modric possible, régulier, avec beaucoup de confiance, une bonne gestion du ballon. Il a été la clé pour qu’on s’en sorte lorsqu’on était en difficulté".