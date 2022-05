Liverpool-Real Madrid: sur quelle chaîne et à quelle heure regarder la finale de la Ligue des champions

La finale de la Ligue des champions oppose ce samedi au Stade de France (21h) le Real Madrid de Karim Benzema au Liverpool de Sadio Mané. Une finale de rêve à suivre sur TF1 ou Canal+, et à la radio sur RMC.

Difficile de faire plus excitant comme épilogue. La 67e finale de la Ligue des champions oppose ce samedi le Real Madrid et Liverpool, à Saint-Denis, au Stade de France (21h). Un choc à suivre à la télévision sur TF1 et Canal+, mais aussi à la radio sur RMC et en direct commenté sur le site et l’application RMC Sport.

D'un côté, le Real de Carlo Ancelotti veut allonger son incroyable record avec une 14e victoire en C1, alors que les Reds rêvent d'en conquérir une septième pour rejoindre l'AC Milan au deuxième rang des géants européens. Ce Liverpool-Real est aussi la première affiche jouée trois fois à ce stade de la compétition.

Une affiche de rêve

Les Anglais l'avaient emporté en 1981 du côté du Parc des Princes (1-0), puis les Espagnols avaient pris leur revanche en 2018 à Kiev (3-1). A Saint-Denis, où 6.800 policiers, gendarmes et pompiers sont mobilisés par la préfecture de police de Paris pour assurer la sécurité du match, le spectacle promet d'être grand sur le terrain.

Il n'est pas simple de dégager un favori entre ces Madrilènes champions d'Espagne, qui ont signé un parcours en C1 riche en émotions, avec deux "remontadas" contre le PSG et Manchester City, et qui peuvent compter sur un Karim Benzema en grande forme.

"Qui est favori ? Vous avez vu les come-backs du Real, une équipe qui ne perd jamais en finale, alors je dirais le Real, pour l'expérience", a prévenu Jürgen Klopp, qui mise lui sur l'efficacité de Mohamed Salah et Sadio Mané.