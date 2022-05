Ligue des champions: fan du Real, Nadal compte aller voir la finale mais a peur pour sa récupération

Qualifié pour les huitièmes de finale à Roland-Garros, Rafael Nadal me va pas manquer l'occasion d'assister à la finale de Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid, malgré son match programmé le lendemain contre Félix Auger-Aliassime.

Grand fan du Real Madrid, Rafael Nadal ne manquerait pour rien au monde la finale de Ligue des champions contre Liverpool, ce samedi au Stade de France. Qualifié pour les huitièmes de finale à Roland-Garros après sa victoire contre Botic Van de Zandschulp (6-3, 6-2,6-4), l'Espagnol a confié son envie d'aller voir son club de coeur à Saint-Denis.

"Demain, on verra comment je me réveille, car, avec mon corps, on ne sait jamais s'il y aura des surprises. Mais si rien ne se passe, et j'espère que ce ne sera pas le cas, et si je suis capable de m'entraîner correctement demain, mon intention et mon objectif sont d'être là", a souligné le numéro 5 mondial en conférence de presse.

Zidane en guest star

Sur le court Suzanne Lenglen, Rafael Nadal a été observé de près par Zinédine Zidane, venu à Paris pour assister à la finale de la Ligue des champions. "Je ne l'ai pas vu, mais je savais qu'il était là parce que j'entendais les gens parler de lui tout le temps. J'imagine donc qu'il était là, mais je n'ai pas eu l'occasion de le voir après mon match ou de lui parler."

Lors des demi-finales contre Manchester City, le joueur le plus titré en Grand Chelem (21 sacres) avait demandé à ne pas évoluer en night session lors du Masters 1000 de Madrid. "J'espère pouvoir aller à Bernabéu. Nadal nous a demandé que lorsque Madrid jouait les demi-finales de la Ligue des champions, on ne le fasse pas jouer, expliquait Feliciano Lopez, le directeur du tournoi, dans des propos retranscrits par Mundo Deportivo. Il aime jouer pendant la journée, pour que la balle rebondisse plus haut."

S'il venait à assister à la finale, Rafael Nadal aurait des heures de récupération en moins, puisque son huitième de finale contre Félix Auger-Aliassime, entraîné par son oncle Toni Nadal, est prévu dimanche.