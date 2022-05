Liverpool-Real: sur les traces du passage très remarqué de Sadio Mané à Metz

Alors qu'il dispute ce samedi la finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid au Stade de France (21 heures) avec Liverpool, Sadio Mané sera observé de près par ses anciens formateurs du FC Metz, le club de ses débuts.

À Metz, personne n'a oublié le passage de Sadio Mané sur la Plaine des Jeux, où se trouvent les installations des catégories jeunes du centre de formation (et à l’époque de l’équipe réserve). C'est ici que l'international sénégalais (30 ans) s’est entrainé à son arrivée de Dakar, en 2011. Installé dans la chambre 12 en compagnie de Désiré Segbe Azankpo, il pouvait observer quotidiennement par la fenêtre la tribune Est de Saint-Symphorien, qui deviendra plus tard son jardin pour quelques matchs.

Mais avant de connaître le bonheur de goûter à l'équipe première, les premiers pas de Sadio Mané en Lorraine sont timides. Gêné par une pubalgie lorsqu'il évolue en U19, le natif de Bambali grimpe les échelons à vitesse grand V une fois à 100% de ses moyens.

"Il avait une application dans son développement. Il aimait travailler, il était à l'écoute, souligne José Pinot, l'entraîneur de l'équipe réserve à l'époque. Son ascension fulgurante est à son image, les fulgurances, sa qualité sur le dribble... Quand il arrive à prendre le rythme et à donner tout ce qu'il peut de son potentiel, je vais solliciter Joël Müller, le directeur sportif du club, pour qu'il vienne l'observer. Cette opportunité se présente et le lundi suivant, il s'est entraîné chez les pros. Il avait déjà récolté les premiers fruits de son travail."

Le buteur en sommeil

Doté d'un "talent brut" et d'une joie de vivre communicative, Sadio Mané ne tarde pas à se frayer un chemin avec l'équipe première, après seulement 12 matchs avec la réserve. "Humainement parlant, tu vois que tu as en face de toi une personne qui a reçu une bonne éducation, qui a de bonnes valeurs, avec une personnalité réservée. C'était quelqu'un de timide, avant de se rendre compte, en fonction du temps, qu'il peut se laisser aller. Au niveau du joueur, tu vois que tu as un potentiel avec les même caractéristiques que maintenant: la vitesse, la technique", poursuit José Pinot.

Un constat partagé par Philippe Gaillot, le directeur général en charge du sportif. "Il arrive avec un talent brut, mais avec des difficultés pour assimiler la quantité de travail. Il a des qualités impressionnantes sur ses prises de balle, sur sa capacité à se défaire d'un marquage. Au départ, il n'était pas très buteur, mais dans le jeu, il amenait quelque chose de nouveau." Pour preuve, le vainqueur de la Coup d'Afrique des nations n'a marqué qu'un but en 19 rencontres, contre Guingamp en fin de saison 2011-2012, avant la relégation du club lorrain en National sous les ordres de Dominique Bijotat.

Le chouchou du centre

Après seulement une demi-saison avec le club messin, Sadio Mané est courtisé par quelques clubs, notamment le Red Bull Salzbourg. "Ils ont compris que c'était leur philosophie de travail, avec des jeunes qui ont du potentiel. Ralf Rangnick est venu le voir souvent et il a fait un gros effort pour le faire venir. La démarche de Red Bull a été impressionnante. Il rejoint le RBL (contre 4,5 millions d'euros, plus des bonus ndlr) et il s'impose rapidement, en marquant des buts", se souvient le directeur général du club.

Malgré un passage bref au FC Metz, Sadio Mané aura laissé une trace indélébile au centre de formation. José Pinot affirme que l'actuel joueur de Liverpool "n'a jamais eu d'animosité, ni de mauvaises réactions envers les arbitres". Bien au contraire. "C'était le chouchou au centre: il a le sourire, la bienveillance. Tout le monde retient le sourire de Sadio parce qu'il renvoie ça. Il donne du plaisir, mais il en prend aussi. Il n'a que 30 ans mais dans cette carrière assez longue, il a une bonne hygiène de vie. C'est quelqu'un de simple et rayonnant, qui a toujours le sourire. Quand il joue, il ne compte pas ses efforts, mais maintenant, c'est de plus en plus précis."

En témoigne ses récentes statistiques avec les Reds, puisqu'il a déjà fait trembler 23 fois les filets en 50 matchs toutes compétitions confondues. Candidat pour le Ballon d'Or, Sadio Mané sera attendu par le peuple de Liverpool, mais aussi par le FC Metz, qui "gardera des contacts avec lui pour la vie", dixit José Pinot. "Un beau parcours" salué par Philippe Gaillot, qui pourrait être encore meilleur pour le Sénégalais, si ce dernier soulève la Ligue des champions, le dernier trophée majeur qui lui manque, dans le ciel de Saint-Denis ce samedi.