Liverpool-Real: "Mbappé? C'est déjà oublié. Aujourd'hui, il n'existe pas", lâche le président madrilène

Après la 14e Ligue des champions remportée par le Real Madrid, tombeur de Liverpool au Stade de France (1-0), le président madrilène Florentino Perez s'est montré très clair concernant la non venue de Kylian Mbappé. Lequel a prolongé au PSG.

Ce n'était pas le soir et il y avait sans doute encore du regret voire de l'amertume. Après le nouveau sacre du Real en Ligue des champions samedi soir, avec une victoire contre Liverpool (1-0), Florentino Perez a glissé un mot concernant Kylian Mbappé. Annoncé durant des mois comme prochaine star du champion de Liga, l'attaquant français a surpris tout le monde en décidant de prolonger au PSG.

"Aujourd'hui, Mbappé n'existe pas. Ce qui existe, c'est la fête du Real"

"Le Real continuera toujours à travailler pour avoir les meilleurs joueurs. Mais Mbappé, c'est déjà oublié, il ne s'est rien passé, a lâché le président madrilène sur Movistar . Le Real a fait une saison parfaite et c'est un sujet qui est oublié. Aujourd'hui, Mbappé n'existe pas. Ce qui existe, c'est la fête du Real."

Le feuilleton a duré des mois et l'épilogue, le Real Madrid ne l'avait pas vu venir. L'été dernier, Kylian Mbappé avait voulu quitter Paris pour rejoindre le club espagnol, il l'avait d'ailleurs confirmé quelques semaines plus tard. Mais le revirement a eu lieu en quelques jours, jusqu'à l'annonce samedi dernier de sa prolongation au PSG jusqu'en 2025. Une décision qui est mal passée à Madrid, surtout sur la forme. Mais après tout, le Real vient de montrer qu'il peut gagner la plus belle des compétitions sans lui.