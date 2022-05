Liverpool-Real: Mbappé ciblé et insulté par des fans madrilènes à Paris pour la finale

L'ambiance monte à quelques heures de la finale de la Ligue des champions (21h) entre Liverpool et le Real Madrid. Les supporters madrilènes font la fête dans une fan zone à Saint-Denis, à proximité du Stade de France et n'hésitent pas à... insulter Kylian Mbappé. Le refus du joueur de signer au Real n'est pas digéré par les fans du club merengue.

Les supporters madrilènes n'ont pas digéré la prolongation de Kylian Mbappé au PSG. À la fan zone installée à Saint-Denis, non loin du Stade de France, des dizaines de supporters madrilènes ont chanté des insultes contre Kylian Mbappé.

"Mbappé, hijo de p***!", pouvait-on entendre, comme a pu le constater RMC Sport. À Paris, sur le parvis du Trocadéro, la chaîne de télévision espagnole Deportes Cuatro a pris en photo un supporter avec un maillot du Real Madrid avec un doigt d'honneur floqué sous le nom de Mbappé.

Dans les rues de Paris, des pancartes "Mbappé, tu le regretteras" ou "Mbappé, c'est le Real Madrid qui reste à Paris" ont également fait leur apparition. Certains fans madrilènes ont même brandi des maillots du PSG floqués "Mbappé 0 Champions League".

Quelques heures après l'officialisation de sa prolongation, Kylian Mbappé avait publié un long message pour justifier sa décision. Il avait remercié le club madrilène, en dépit de son choix de rester en France. "Je voulais aussi sincèrement remercier le Real Madrid et son président Florentino Perez. Je reconnais la chance et le privilège qui étaient les miens d'être la convoitise d'une telle institution. Je me doute de leur déception. Elle est à la hauteur de mes hésitations." L’avant-centre français a indiqué qu’il serait "leur premier supporter pour la finale de la Ligue des champions à Paris".