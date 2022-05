Liverpool-Real: "Nous aurions même joué sur un terrain de pétanque", Klopp pas fan de la pelouse du Stade de France

Changée avant la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid, la pelouse du Stade de France ne semble pas beaucoup plaire à Jürgen Klopp. L'entraîneur des Reds l'a fait comprendre à sa façon.

Jürgen Klopp l’assure: il ne veut surtout pas se plaindre. Mais un peu quand même. Présent en conférence de presse ce vendredi, à la veille de la finale de Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid, le technicien allemand a ouvertement critiqué la pelouse du Stade de France (samedi 21h).

"Habituellement, quand je dis qu’un terrain a l'air neuf, c'est une bonne nouvelle. Ce terrain est nouveau depuis hier (jeudi), mais ce n'est pas la meilleure nouvelle. Mais c'est valable pour les deux équipes. J'ai vu les arbitres et le ballon tombe normalement. Quelqu'un a pensé que ce serait une bonne idée de mettre une nouvelle pelouse avant le match. C’est une idée intéressante. Ça n’a pas affecté mon moral une seule seconde. Ce sont les mêmes circonstances pour les deux équipes. Si elles sont d’accord, ça me va. Je suis ravi d'être là, nous aurions même joué sur un terrain de pétanque. (...) Dans un monde idéal nous aurions eu la meilleuse pelouse du monde", a-t-il lancé.

"Peut-être que ça ira"

Avant d’en remettre une couche quelques minutes plus tard : "Honnêtement, quand on gagne, on se moque du terrain. Je ne sais pas s’il est bon ou mauvais. Je l'ai seulement vu. Peut-être que ça ira. J'espère que personne ne fera d'histoire en disant que Klopp se plaint du terrain. Ce n’est pas le cas. Ça pourrait juste être différent. Le Real Madrid s'entraînera après nous. Vous entendrez la même chose avec Carlo Ancelotti."

Initialement prévue à Saint-Pétersbourg en Russie, cette finale de C1 a été délocalisée au Stade de France après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. C'est la troisième fois que Liverpool et le Real se font face à ce stade de la compétition. Les Reds l'avaient emporté en 1981, au Parc des Princes (1-0). Les Madrilènes avaient pris leur revanche en 2018 à Kiev (3-1) dans une finale marquée notamment par le retourné acrobatique de Gareth Bale et la blessure en cours de match de Mohamed Salah.