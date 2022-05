Liverpool: Salah donne sa préférence entre le Real et City pour la finale de la Ligue des champions

Juste après la qualification de Liverpool pour la finale de la Ligue des champions, acquise ce mardi soir sur la pelouse de Villarreal (3–2, 5-2 en cumulé), Mohamed Salah a donné son avis sur l’adversaire qu’il préférait affronter au Stade de France le 28 mai prochain. Entre le Real Madrid et Manchester City, son choix est fait.

Ce mercredi soir, à l’occasion de la demi-finale retour de Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City à Bernabeu (21h sur RMC Sport 1), le coeur de Mohamed Salah va balancer d’un côté. Mardi, quelques minutes après la qualification de Liverpool en finale de la Ligue des champions contre Villarreal (3-2 au retour, 5-2 en cumulé), l’attaquant égyptien a indiqué l’équipe qu’il préférerait affronter le 28 mai prochain au Stade de France.

>> Revivez Villarreal-Liverpool (2-3)

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour regarder la Ligue des champions

"Je veux jouer contre le Real Madrid, je dois être honnête, a confié Salah au micro de BT Sport. City est une équipe vraiment difficile, on les a joués quelques fois cette saison. Mais si vous me demandez mon avis personnel, je dirais le Real Madrid. Parce qu’on a perdu contre eux en finale, donc j’espère jouer à nouveau contre eux et qu'on va gagner."