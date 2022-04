Liverpool: Salah élu meilleur joueur de Premier League par les journalistes

Mohamed Salah a été plébiscité dans le scrutin organisé par la Football Writers' Association. L’attaquant égyptien de Liverpool a été élu meilleur joueur de la saison et succède ainsi à Ruben Dias au palmarès.

Avant un possible quadruplé historique avec Liverpool, Mohamed Salah reçoit une première récompense individuelle. Ce vendredi, la Football Writers' Association a indiqué que l’attaquant des Reds a été élu meilleur joueur de la saison de Premier League par les journalistes, pour la seconde fois après la saison 2017-2018. Au palmarès, il succède à Ruben Dias (20-21), Jordan Henderson (19-20), Raheem Sterling (18-19) ou encore N’Golo Kanté (16-17).

L’Egyptien a obtenu 48% des voix. Il devance Kevin De Bruyne, le milieu offensif de Manchester City, et Declan Rice, milieu de terrain de West Ham. Les joueurs de Liverpool et de City, qui écrasent le championnat cette saison, ont été plébiscités dans ce scrutin. En tout, 15 joueurs des deux équipes, neuf du côté des Reds et six pour les Skyblues, ont récolté des voix. Chez les femmes, c'est l'attaquante de Chelsea, Sam Kerr, qui a été sacrée.

Meilleur buteur et passeur du championnat

Meilleur buteur (22) et passeur (13) de Premier League, Salah effectue une nouvelle saison étincelante sous le maillot de Liverpool. Deuxièmes du championnat avec un seul petit point de retard sur City, à cinq journées de la fin, les Reds, champions en 2020, vont tenter d’aller récupérer le trône de Premier League, abandonné aux hommes de Pep Guardiola la saison passée.