Liverpool-Villarreal: l’agacement de Mané au moment de son remplacement

Sadio Mané n’a pas caché sa frustration au moment d’être remplacé à la 72e minute de la demi-finale aller de Ligue des champions entre Liverpool et Villarreal, ce mercredi soir (2-0).

Son visage fermé tranchait avec les applaudissements nourris d’Anfield. Ce mercredi soir, lors de la demi-finale aller de Ligue des champions entre Liverpool et Villarreal, remportée 2-0 par les Reds, Sadio Mané n’a pas caché sa déception et sa frustration au moment de quitter ses partenaires.

À la 72e minute, le Sénégalais, buteur à la 55e minute pour permettre au club anglais de faire le break, cède sa place à Diogo Jota. En regagnant le banc, il affiche une mine des mauvais jours et on aperçoit même Thiago Alcantara et Fabinho venir lui apporter leur soutien.

L'étreinte de Klopp

En sortant, le Sénégalais n’a cependant eu aucun geste d’humeur et prend bien soin de taper dans la main de Jota. Conscient de l’agacement de son joueur, Jürgen Klopp prend également le temps de l’étreindre et de lui glisser quelques mots à l’oreille.

Grâce à son but ce mercredi soir, Mané en est désormais à 14 réalisations dans un match à élimination directe depuis la saison 2017-2018 et est seulement devancé par Karim Benzema (16) sur cette période. Au regard de sa réaction au moment de sortir, il aurait vraisemblablement aimé faire gonfler cette statistique.