Ligue des champions: Liverpool évite le piège Villarreal et fait un pas vers la finale

Liverpool s'est imposé 2-0 face à Villarreal, mercredi soir à Anfield en demi-finale aller de la Ligue des champions. Jordan Henderson a provoqué l'ouverture du score, Sadio Mané a réalisé le break dans la foulée. Le match retour est prévu le 3 mai.

Le verrou a fini par sauter. En deux minutes, mercredi soir à Anfield, Jordan Henderson, qui a poussé Pervis Estupinan au but contre son camp, et Sadio Mané ont apporté la victoire à Liverpool dans sa demi-finale aller de Ligue des champions contre une très défensive équipe de Villarreal (2-0). Au lendemain du succès spectaculaire 4-3 de Manchester City face au Real Madrid, les deux équipes anglaises du dernier carré se retrouvent donc en ballottage favorable pour la finale prévue le 28 mai au Stade de France, à Saint-Denis.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Ligue des champions

Tombeur suprise du Bayern Munich et de la Juventus, Villarreal ne s'est pas rendu à Anfield pour régaler les diablotins des tribunes d'Anfield, décrit comme un "enfer" par Étienne Capoue. Comme face à son adversaire bavarois, et dans une moindre mesure face aux Turinois, Unai Emery a accepté l'évidence: Liverpool sait bien mieux tenir le ballon et sait trop bien profiter des espaces. La preuve par les chiffres: l'équipe de Jürgen Klopp restait sur 19 buts sur ses 7 dernières sorties. Alors l'entraîneur espagnol n'a eu aucun scrupule à installer un bloc bas. Très bas et très dense, avec l'espoir de perturber le dernier geste ou d'annihiler les occasions avant la frappe. Dans ce registre, Juan Foyth, malmené par Luis Diaz, a été remarquable.

>> Ligue des champions: revivez Liverpool-Villarreal (2-0)

Encore un clean sheet en première période pour Villarreal

Avant de trouver la faille, les Reds ont quand même fait transpirer Geronimo Rulli, l'ancien gardien de Montpellier. Ibrahima Konaté (8e), Mohamed Salah (14e, 35e), Luis Diaz (14e, 31e), Sadio Mané (12e, 33e), Thiago Alcantara (42e)... Tous ont eu de belles occasions en première période. Mais le sous-marin jaune était trop robuste. Quand Capoue venait appuyer la défense centrale emmenée par le vétéran Raul Albiol (36 ans), les deux ailiers ne contenaient pas leurs efforts pour redescendre sur les flancs.

À la mi-temps, Liverpool comptait 12 tirs contre 1 pour son adversaire. Jamais une équipe n'avait autant tenté sa chance sans marquer sur les 45 premières minutes à ce stade de la compétition depuis 2003-2004. Même si un poteau a aidé (sur l'opportunité de Thiago), c'était presque prévisible. Le 7e de Liga est en réalité expert en la matière: sur ses 11 matchs de Ligue des champions cette saison, ses cages ont été préservées sur 9 premières périodes.

Le match débloqué sur un centre doublement dévié

Face au Bayern Munich, Villarreal avait su trouver le moyen de mener des contres pour punir l'imprécision adverse. Que nenni, cette fois. À force de subir, la formation espagnole a laissé la possibilité aux Reds de provoquer la chance. Car c'est sur un centre-tir dévié par deux fois, Pervis Estupiñan puis Geronimo Rulli, que le capitaine Jordan Henderson a débloqué la marque (53e, 1-0). Dans de telles rencontres, les buts, c'est bien souvent comme le ketchup.

À peine deux minutes plus tard, une passe à la limite du hors-jeu de Mohamed Salah a permis à Sadio Mané d'accomplir sa 4e réalisation de la saison en Ligue des champions. Et surtout de mettre les Reds dans d'excellentes dispositions pour la manche retour, prévue mardi 3 mai à l'Estadio de la Cerámica. Villarreal est condamné à un nouvel exploit pour empêcher Liverpool de retourner en finale trois ans après sa victoire de 2019. Pour cela, il faudra peut-être un autre plan de jeu.