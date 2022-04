Liverpool-Villarreal: moment de tension au coup de sifflet final entre Klopp et Foyth

Jürgen Klopp et Juan Foyth ont eu une discussion un peu animée à la fin de la demi-finale aller de Ligue des champions entre Liverpool et Villarreal, ce mercredi soir (2-0).

Les esprits se sont quelque peu échauffés à la fin de la demi-finale aller de Ligue des champions entre Liverpool et Villarreal, ce mercredi soir (2-0). Au moment où l’arbitre a renvoyé tout le monde au vestiaire, Jürgen Klopp et Juan Foyth ont une une petite explication de texte sur la pelouse d’Anfield.

Klopp agacé... mais souriant

Les deux hommes avaient visiblement quelques comptes à régler. Sur les images de RMC Sport, on voit le défenseur argentin de Villarreal venir interpeller le coach des Reds, visiblement agacé. Adrian, le gardien espagnol de Liverpool, s’interpose et échange quelques mots avec Foyth, sous le regard amusé et chambreur de Trent Alexander-Arnold. Le quatrième arbitre est également présent près du regroupement, avant que tout le monde reparte tranquillement de son côté.

Sur le terrain, Jordan Henderson, qui a poussé Pervis Estupinan au but contre son camp, et Sadio Mané ont apporté la victoire à Liverpool contre une très défensive équipe de Villarreal. Les Reds sont dans d'excellentes dispositions pour la manche retour, prévue mardi 3 mai à l'Estadio de la Cerámica (21h sur RMC Sport 1). Villarreal est condamné à un nouvel exploit pour empêcher Liverpool de retourner en finale trois ans après sa victoire de 2019.