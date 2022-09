PSG: "Il a l'envie, la rage", Marquinhos loue l'apport de Sergio Ramos

Blessé à son arrivée en 2021, rétabli à l'été 2022, Sergio Ramos enchaîne depuis le début de la saison, pour le plus grand bonheur de Marquinhos avant le match de Ligue des champions contre le Maccabi Haïfa ce mardi (21h).

Le calendrier du Paris Saint-Germain s’est accéléré avec le début de la campagne de Ligue des champions, mais le vétéran Sergio Ramos tient bon, signe que les pépins physiques qui ont pollué le début de son aventure parisienne sont désormais derrière lui. A l’exception de la rencontre face à Nantes (3-0), lors de la 6e journée de Ligue 1, Ramos a débuté toutes les rencontres qu’il a disputées avec le PSG.

Titularisé au poste d’axial droit depuis le début de la saison, dans un système à trois défenseurs centraux, en 3-4-3 ou 3-5-2, l’ancienne gloire du Real Madrid se positionne aux côtés de Marquinhos, qui profite des bienfaits de leur association. Le Brésilien se réjouit de voir son coéquipier enchaîner.

"Un grand champion"

"Je suis quelqu’un qui va toujours chercher à s’améliorer, surtout quand de grands champions évoluent à côté de toi, a expliqué Marquinhos à la veille du match de Ligue des champions contre le Maccabi Haifa. J’en ai vu passer ici, des grands joueurs, des grands défenseurs. J’essaye de prendre le meilleur de chacun pour évoluer, pour progresser. Aujourd’hui encore, j’ai l’opportunité de jouer avec un grand champion. La saison dernière, on n’a pas eu l’occasion de jouer ensemble. Mais même à l’entraînement, au quotidien, on voyait que c’était un champion. Il arrive à enchaîner des matches, à réaliser de très bonnes performances. L’avoir à côté de moi, ça me fait vraiment plaisir. C’est un joueur qui a ses qualités, je les apprécie beaucoup, cette rage et cette envie qu’il transmet sur le terrain."