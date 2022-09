Maccabi Haïfa-PSG: la douche froide pour les Parisiens, surpris et menés sur la pelouse des Israéliens

Le PSG a concédé l'ouverture du score à la 24e minute de jeu ce mercredi en Ligue des champions sur la pelouse du Maccabi Haïfa.

Le Paris Saint-Germain va devoir faire preuve de caractère. Ce mercredi soir, lors de la deuxième journée de Ligue des champions, le club de la capitale a concédé l'ouverture du score à la 24e minute de jeu sur la pelouse du Maccabi Haïfa. Tjarron Chery, international surinamien, a permis à son équipe de prendre l'avantage à la surprise générale.

Tout part d'une perte de balle dans le camp parisien

Dans un stade en fusion, les Parisiens perdent un ballon dans leur moitié de terrain. Dolev Haziza est alerté sur le côté droit et adresse imédiatement un centre devant les cages de Donnarumma. Le ballon est bien travaillé, Marquinhos et Vitinha sont battus et Chery n'a plus qu'à tendre le pied pour faire trembler les filets.

Après avoir gâché de belles munitions, notamment par Mbappé à deux reprises, les hommes de Christophe Galtier ont cependant réussi à rapidement revenir au score. À la 37e minute, Messi profite d'un gros travail de Kylian Mbappé sur le côté droit pour devenir le premier joueur de l'histoire de la compétition à marquer contre 39 adversaires différents.