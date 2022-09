Maccabi Haïfa-PSG: Mbappé égale le record européen de Cavani

Kylian Mbappé a fait trembler les filets lors de la victoire du PSG sur la pelouse du Maccabi Haïfa, mercredi en Ligue des champions (1-3). Une réalisation qui permet à l’attaquant de 23 ans de rejoindre Edinson Cavani en tant que meilleur buteur de l’histoire du club parisien en Coupe d’Europe.

Il est resté aussi pour ça. Pour marquer légende de son empreinte. En chassant les records. Kylian Mbappé en a égalé un prestigieux lors de la victoire du PSG sur la pelouse du Maccabi Haïfa, mercredi en Ligue des champions (1-3). Au nord-ouest d’Israël, l’attaquant de 23 ans a participé au succès des siens en marquant en seconde période sur une offrande de Lionel Messi. Il s’agit de son 30e but en C1 sous le maillot rouge et bleu. Un total qui lui permet de rejoindre Edinson Cavani en tant que meilleur buteur de l’histoire du PSG en Coupe d’Europe.

Le crack de l’équipe de France a eu besoin de 46 matchs pour y parvenir, contre 54 pour l’avant-centre uruguayen, qui évolue à Valence depuis cet été. Mbappé peut désormais laisser le Matador dans son rétro dès la prochaine journée de Ligue des champions. Ce sera à Lisbonne, dans l’antre du Benfica, le 5 octobre (21h sur RMC Sport 1). Ce fameux stade de la Luz dans lequel Paris s’est incliné en finale face au Bayern Munich il y a deux ans (1-0)...

A 19 buts du record ultime de Cavani

Avec 10 réalisations en 8 apparitions depuis le début de la saison (toutes compétitions confondues), Mbappé semble plus que jamais lancé vers le record ultime de Cavani, qui avait inscrit 200 buts lors de son passage au PSG (entre 2013 et 2020). Le champion du monde 2018 n’est plus qu’à 19 unités derrière (181). Et à ce rythme-là, il pourrait rapidement devenir le buteur le plus prolifique de l’histoire du club de la capitale.