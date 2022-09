Maccabi Haïfa-PSG: ironique, Neymar annonce qu’il va prévenir les arbitres de ses célébrations

Averti pour sa célébration mercredi lors de la victoire du PSG sur le terrain du Maccabi Haïfa (1-3), Neymar a étalé sa colère dans plusieurs messages sur les réseaux sociaux, dont un où il liste les raisons étranges de ses avertissements.

Neymar ne digère vraiment pas le carton jaune reçu pour sa célébration après son but, mercredi conte le Maccabi Haïfa (1-3). La star parisienne a multiplié les messages ses sur réseaux sociaux après le match dans la nuit de mercredi à jeudi. Après avoir lancé un mouvement pour libérer "la célébration Daniel Siebert", en référence à l’arbitre allemand qui lui a infligé l’avertissement, l’attaquant a listé ses cartons jaunes reçus pour des motifs étranges tout au long de sa carrière.

Il en coche deux, écopés pour des raisons différentes: "Faire un sombrero, célébrer le but en faisant la grimace. A suivre." La dernière référence fait évidemment écho à sa sanction reçue en Israël mercredi. La première remonte, elle, à un match entre le PSG et Montpellier (5-0) en février 2020. Alors que le PSG menait largement, le Brésilien avait enchaîné quelques gestes techiques devant le défenseur Arnaud Souquet avant de tenter de l’éliminer en faisant passer le ballon au-dessus de lui. Il avait alors été repris par l’arbitre Jérôme Brisard. Un rappel à l’ordre qui l’avait agacé au point de recevoir un carton jaune.

"La prochaine fois, je ferai savoir aux arbitres ce que je vais faire"

A l’issue de la rencontre, Presnel Kimpembe avait confirmé la raison étrange de cet avrtissement. Plus de deux ans après, Neymar n’a pas oublié. Après Haïfa, il a également publié une story Instagram dans laquelle il s’amuse de cette drôle de collection et ironise sur son nouveau comportement. "Encore une victoire, félicitations... Mais on y va quand même, non? Célébration, jaune, un de plus dans la liste NJ (Neymar Júnior)! Ces choses n’arrivent qu’à moi. La prochaine fois, je ferai savoir aux arbitres ce que je vais faire."

La saison dernière, Neymar s’était aussi insurgé pour un carton jaune reçu par son compatriote Lucas Paqueta, alors à Lyon, pour des gestes techniques perçus comme chambreurs par l’arbitre de la rencontre face à Troyes (3-1). "Très triste de cet épisode, prendre un jaune à cause d'un dribble, avait-il écrit sur Instagram. L'année dernière ça m'est arrivé! Cette année, c'est à Lucas Paqueta. Franchement je ne comprends pas pourquoi. Le fameux 'joga bonito' est en train de disparaître. Profitez-en tant qu'il est temps ou battez-vous pour qu'il revienne."