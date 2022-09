Maccabi Haïfa-PSG: "il faut s'améliorer", l'avertissement de Mbappé à ses coéquipiers

Dans la foulée de la rencontre remportée dans la difficulté contre le Maccabi Haïfa en Ligue des champions (3-1), Kylian Mbappé affirme que le PSG "doit s’améliorer" et espère avoir "des résultats rapidement dans le jeu".

Une victoire pas totalement rassurante. Vainqueur en Israël du Maccabi Haïfa (3-1), le PSG compte six points après deux matchs de Ligue des champions et trône en tête de son groupe. Pourtant, tout ne fut pas simple ce mercredi, à l’image d’une première période dominée par les joueurs locaux. Ce que Kylian Mbappé n’a pas manqué de souligner quelques instants après le coup de sifflet final.

"Il faut que l'on ait des résultats rapidement dans le jeu"

"On s’est fait un peu endormir et on concède ce premier but et après on a bien réagi, analyse le deuxième buteur parisien au micro de Canal+. On a commencé à installer notre jeu, à essayer de faire des différences. C’est ce qu’on a fait. On a réussi à mettre le deuxième (but) et a cloué le spectacle à la fin avec le troisième."

Selon l’attaquant français, son équipe peut et doit mieux faire, d’autant plus que la saison sera coupée dans quelques semaines par la tenue du Mondial. "Il faut s’améliorer, ajoute Mbappé. Il faudra qu’on travaille. On travaille, on bosse la semaine. Maintenant, il faut que l’on ait des résultats rapidement dans le jeu parce que les choses importantes vont arriver vite avec la coupure, et notamment la Coupe du monde."

Un déplacement à Lyon avant la trêve

Auteur d’un quasi sans-faute en Ligue 1 (6 victoires et 1 nul), le PSG n’a que quelques jours pour préparer sa prochaine échéance, le choc à Lyon en championnat (dimanche à 20h45). L’occasion de se rassurer après cette prestation moyenne, ainsi que de faire le plein de confiance et de points avant la trêve.