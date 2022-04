Manchester City-Atlético: Simeone vante le jeu des Citizens

Diego Simeone, entraîneur de l’Atlético de Madrid, a salué la qualité du jeu de Manchester City, que son équipe affronte ce mardi (21h, sur RMC Sport) en quart de finale aller de la Ligue des champions.

Comme Pep Guardiola, Diego Simeone a joué l’apaisement avant le quart de finale aller de la Ligue des champions entre Manchester City et l’Atlético de Madrid, ce mardi (21h, sur RMC Sport). Alors que les styles de jeu des deux équipes sont souvent opposés, le technicien argentin a salué celui de ses adversaires anglais. Il s’attend d’ailleurs à beaucoup subir.

"C'est plaisant de les voir jouer"

"Ce qui me plaît le plus avec les équipes qui jouent bien, c'est les efforts qu'ils produisent pour proposer un jeu d'attaque cohérent, a confié Simeone, lundi. C'est plaisant de les voir jouer, de les voir évoluer en s'appuyant sur les grands joueurs qu'ils ont. On va devoir gérer beaucoup de centres, leurs contre-attaques, et essayer de mettre beaucoup de joueurs dans la surface. On essaiera d'amener le match là où on veut pour leur faire mal avec la manière de jouer qui est la nôtre depuis plusieurs années."

Lundi, Guardiola s’était agacé de questions sur l’opposition de style à venir entre le collectif très offensif des Citizens et celui plus robuste et défensif des Espagnols. "Après avoir regardé l'Atlético, il y a une fausse idée sur la façon dont il joue, a expliqué l’Espagnol. C'est plus offensif que les gens ne le croient. Ils ne veulent pas prendre de risque dans la construction, mais ils ont de la qualité dans les derniers mètres. Lorsque le ballon est dans votre camp, ils savent exactement comment jouer. Dans ces moments, ces situations sont vraiment bonnes."

Relancé sur le sujet, l'entraîneur catalan s’est même agacé. "Je ne vais pas parler une seconde de ce débat stupide, a-t-il pesté. Tout le monde essaie de gagner le match. S'ils gagnent, ils ont raison, si nous gagnons, nous avons raison."