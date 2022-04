Real: prise de parole à la mi-temps, tactique… Benzema révèle les secrets du triomphe face au PSG

Dans un entretien à L’Equipe mardi, l'attaquant du Real Madrid Karim Benzema revient en longueur sur le huitième de finale retour renversant de Ligue des champions remporté 3-1 face au PSG.

Qui croyait à la qualification du Real Madrid à la mi-temps du huitième de finale retour de Ligue des champions ? Pas grand-monde. Vainqueur 1-0 au Parc des Princes, le PSG avait enfoncé le clou au stade Santiago Bernabeu, grâce à un nouveau but de Kylian Mbappé avant la pause (39e). Mais le club merengue compte dans ses rangs Karim Benzema, un capitaine exemplaire qui ne s’avoue jamais vaincu. Et qui a su rebooster son équipe, métamorphosée sous son impulsion en 2eme période (victoire 3-1 et qualification pour les quarts).

"À la mi-temps, j'ai pris la parole..."

"Tu peux demander à mes coéquipiers qui étaient là dans le vestiaire. 1-0 pour Paris, ça ne changeait rien pour nous, on savait qu'on devait marquer deux buts dans tous les cas, confie-t-il mardi à L’Equipe. À la mi-temps, j'ai pris la parole et j'ai dit à tout le monde : "Les gars on est bien. On a pris un but mais en essayant d'attaquer. C'est normal, on doit attaquer. Il faut juste faire attention aux contres. Tranquille."

La clé Verratti

Si les mots de celui qui a inscrit un fracassant triplé ont pesé, les joueurs de Carlo Ancelotti ont aussi remporté la bataille tactique. "Quand tu les presses, que tu leur mets de la densité, que tu ne les laisses pas sortir, c'est bon, poursuit KB9. Leur stratégie, c'est Verratti, il fait tout le jeu. Si tu le presses bien, ils passent à une autre stratégie et ce n'est pas pareil. Paredes à côté de lui ne sera plus le même. Marquinhos et Kimpembe qui veulent jouer sur Verratti ne seront plus les mêmes non plus. Donc le secret contre le PSG, c’est de les presser. Les matches qu'ils ont perdus en Ligue 1, ce sont ceux où ils se sont fait presser dans tous les sens."

"Quand on a marqué, ils se sont dit qu'ils avaient perdu le match"

D’autant que les Madrilènes ont aussi remarqué que les Parisiens ne sont pas non plus les plus costauds sur le plan mental : "Quand on a marqué, ils se sont dit qu'ils avaient perdu le match, alors qu'il n'y avait que 1-1..., se souvient Karim Benzema avant de conclure : "Ça leur arrive souvent ça, ils lâchent mentalement."