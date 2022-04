Thiago Silva raconte le moment très particulier où il a appris qu’il allait signer à Chelsea

Dans un entretien à Chelsea TV, Thiago Silva a dévoilé les coulisses de sa signature avec les Blues, à l’été 2020. Le défenseur brésilien a notamment révélé qu’il avait appris qu’il allait rejoindre le club londonien… dans le car après la finale de Ligue des champions perdue par le PSG contre le Bayern Munich.

Plus d’un an et demi après, Thiago Silva dévoile les coulisses de son départ du PSG pour Chelsea. Ce lundi, dans un entretien accordé à Chelsea TV, le défenseur brésilien de 37 ans est revenu sur le moment où il a su qu’il allait s'engager avec le club londonien.

"Le moment où j’ai appris la nouvelle, j’étais dans le car du PSG sur le chemin du retour vers Paris (en direction de l'aéroport) après la finale de la Ligue des champions, où nous nous étions inclinés. Dans ce moment de tristesse, il y a donc eu un moment de grande joie, a assuré Thiago Silva. Ca m’a rendu très fier de savoir que j’avais le profil et que le club voyait en moi un leader."

Officialisation cinq jours après la finale

À l’époque, tout est allé très vite pour le Brésilien. Le 28 août, cinq jours après la défaite du PSG contre le Bayern à Lisbonne (1-0), Thiago Silva s’engageait officiellement avec Chelsea. "Leonardo lui a annoncé il y a deux mois qu’il ne souhaitait pas le prolonger, révélait, juste après la signature, l’agent du défenseur dans les colonnes du journal L’Équipe. Mais mardi dernier, Leonardo a appelé Thiago et a évoqué la possibilité qu'il reste un an de plus. Thiago s'était déjà mis d'accord avec Chelsea, il ne pouvait pas faire marche arrière (...) Même s'il n'avait pas signé avec Chelsea, Thiago ne voyait pas comment il aurait pu accepter la proposition de Leonardo vu ce qu'il lui avait dit deux mois plus tôt. Cela aurait été humiliant."

Au terme de sa première saison sous le maillot des Blues, Thiago Silva a remporté la Ligue des champions contre Manchester City (1-0, le 29 mai 2021). Cette année, les hommes de Thomas Tuchel sont toujours en course pour défendre leur titre. Mercredi, à Stamford Bridge, ils affrontent le Real Madrid en quart de finale aller (21h sur RMC Sport 1).