Manchester City-Atlético: Guardiola trouve "stupide" d'opposer le style de jeu des deux équipes

A la veille du choc en quart de finale de Ligue des champions entre Manchester City et l'Atlético (sur RMC Sport), Pep Guardiola n'a pas voulu comparer le style de jeu des deux équipes.

Pep Guardiola n'aime pas les comparaisons. A quelques heures du quart de finale aller de Ligue des champions contre l'Atlético de Madrid (mardi à 21h, sur RMC Sport), l'entraîneur de Manchester City n'a pas voulu s'étendre sur le style de jeu de son adversaire, incarné par Diego Simeone. "Après avoir regardé l'Atlético, il y a une fausse idée sur la façon dont il joue. C'est plus offensif que les gens ne le croient. Ils ne veulent pas prendre de risque dans la construction, mais ils ont de la qualité dans les derniers mètres. Lorsque le ballon est dans votre camp, ils savent exactement comment jouer. Dans ces moments, ces situations sont vraiment bonnes."

Relancé par une question sur un style brillant (City et Pep Guardiola) face au style peu agréable à voir (l'Atlétco et Diego Simeone), l'entraîneur catalan a vite écarté la question: "Je ne vais pas parler une seconde de ce débat stupide. Tout le monde essaie de gagner le match. S'ils gagnent, ils ont raison, si nous gagnons, nous avons raison".

"Je ne juge jamais les adversaires"

L'ancien coach du Barça est allé plus loin dans son explication, ne voulant pas entrer dans le jugement. "Qu'est-ce que jouer laid ? Mon équipe a gagné 1-0 à Old Trafford et Bernardo Silva a passé cinq minutes près du poteau de corner, ce n'est pas moche. C'est défendre sa position. Je suis ici pour parler de ce dont on va essayer de faire, je ne juge jamais les adversaires."

Toujours à la lutte pour le titre en Premier League après sa victoire sur la pelouse de Burnley samedi (0-2), Manchester City peut poursuivre sa route cette saison en Ligue des champions, après avoir perdu en finale l'an dernier contre Chelsea.