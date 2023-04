Manchester City-Bayern Munich: Kimmich sonné par la lourde défaite

Joshua Kimmich, capitaine du Bayern Munich, accuse le coup après la lourde défaite de son équipe sur le terrain de Manchester City (3-0), mardi en quart de finale aller de la Ligue des champions.

Le sans-faute du Bayern en Ligue des champions (huit victoires en autant de matchs) s’est brutalement interrompu, mardi sur le terrain de Manchester City, mardi. Les Bavarois se sont lourdement inclinés (3-0) en quart de finale aller dans un scénario qui a un peu sonné leur capitaine Joshua Kimmich (28 ans).

"Brutal"

"Brutal, a lancé le milieu allemand pour qualifier le match. Les 60 premières minutes en particulier ont été très bonnes. Nous prenons un tir comme nous l'avons fait contre Fribourg dimanche. Nous n’aurions pas dû prendre du retard comme ça d’autant que nous avions eu une énorme occasion peu de temps avant par Jamal (Musiala, ndlr). Après le 0-2, nous sommes devenus un peu plus enclins à faire des erreurs. Nous avons concédé quelques occasions sur des erreurs, ce qui ne nous arrivait pas avant. Le résultat est amer."

L’international allemand loue pourtant le visage conquérant de ses partenaires. "La première mi-temps nous a donné confiance en nous, a-t-il souligné. Nous avions de l'espace et nous étions également bons défensivement. En seconde mi-temps, nous étions convaincus que nous pouvions encore renverser le match. Le deuxième but arrive sur une erreur qui se produit et qui est punie immédiatement à ce niveau. Après cela, nous étions trop vulnérables."

Malgré ce net désavantage, Kimmich veut encore croire à l’exploit au match retour, mercredi prochain dans l’Allianz Arena. "Nous avons clairement vu qu'il est possible de revenir, conclut-il. Cela semble étrange maintenant alors que nous sommes menés 3-0, mais c’est également possible pour nous de gagner contre City. J'ai confiance dans l'équipe pour que nous puissions obtenir quelque chose au match retour."