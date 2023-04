Ligue des champions: un grand Manchester City assomme le Bayern Munich et fonce vers le dernier carré

Manchester City a dominé de la tête et des épaules la première manche de l'immense duel des quarts de finale de la Ligue des champions, mardi face au Bayern Munich (3-0). Grâce à une merveille de Rodri et des buts de l'infernal duo Bernardo Silva-Erling Haaland, les Anglais ont frappé très fort avant la manche retour.

Les Skyblues inatteignables dans le premier choc des étoiles. Adversaire du Bayern Munich en quart de finale aller de la Ligue des champions, Manchester City a frappé un très grand coup en s'offrant une manche aller spectaculaire (3-0), mardi soir sous le déluge et les projecteurs de l'Etihad Stadium. Avec un bijou de Rodri et des buts de Bernardo Silva et Erling Haaland, les Anglais ont déjà un pied et demi en demi-finale.

Pour son premier grand rendez-vous à la tête du géant bavarois, Thomas Tuchel avait couché un 4-2-3-1 conçu pour faire mal par la vitesse de ses attaquants, à l'image d'un Serge Gnabry préféré à Thomas Müller ou Sadio Mané, sur le banc. Mais c'est bien Pep Guardiola qui a gagné sa bataille tactique.

Grâce à un bloc haut, une nette supériorité technique et un Bernardo Silva masterclass, Manchester City s'est ouvert de nombreuses situations de frappes. Le match s'est débloqué sur l'une d'elles: pas attaqué à 25 mètres, Rodri a décoché un enroulé à la courbe sublime, absolument imparable dans la lucarne de Yann Sommer (1-0, 28e).

Haaland, aussi altruiste qu'efficace

Pas toujours rassurant, le gardien suisse a tout de même réalisé quelques arrêts de classe, dont cette parade réflexe invraisemblable sur un tir d'Ilkay Gündogan (34e) et sur ce plat du pied de Julian Alvarez (76e). Etouffant et bien plus en maîtrise, City a trop peu été véritablement inquiété. Leroy Sané a effectué un atelier-frappes face à un Ederson concentré sur sa ligne (46e, 49e, 53e) ou sauvé par le pied de Ruben Dias (26e).

Auteur d'une partie impressionnante et dans tous les bons coups, Bernardo Silva a mis groggy les Bavarois d'un coup de casque puissant (2-0, 70e). Mis sous pression par Erling Haaland, le Français Dayot Upamecano avait perdu un ballon que l'attaquant s'est empressé de déposer sur la tête de son coéquipier.

Et il fallait forcément un but du Norvégien pour clore le spectacle, Haaland se jettant comme un mort de faim pour conclure de volée une remise de John Stones (3-0, 77e). La 11e réalisation du Norvégien cette saison en Ligue des champions, qui acte déjà quasiment la présence de Manchester City dans le dernier carré avant même la manche retour le 19 avril. On voit mal comment Tuchel et les Bavarois vont pouvoir renverser ces Skyblues-là.