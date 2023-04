Manchester City-Bayern Munich: Oliver Kahn lance l’opération remontada auprès des joueurs

Oliver Kahn, président du Bayern Munich, a tenu un discours fort à ses joueurs après la lourde défaite concédée sur le terrain de Manchester City (3-0), mardi en quart de finale aller de Ligue des champions. Il croit en leurs chances de signer une incroyable remontada au retour.

Touché mais pas abattu. Oliver Kahn, président du Bayern Munich, a lancé l’opération remontada auprès de ses joueurs quelques heures après la lourde défaite concédée sur le terrain de Manchester City (3-0), mardi en quart de finale aller de la Ligue des champions. Selon Kicker, le mythique gardien de but du club a tenu des propos très mobilisateurs devant les joueurs, le staff et les sponsors peu avant le dîner à l’hôtel de l’équipe.

"J'ai déjà vécu des choses incroyables dans le football"

Kahn s’est évidemment dit "déçu" et a indiqué avoir imaginé un scénario "différent", selon des propos rapportés par le média allemand. "Nous sommes dans un sport de résultat, et tout est toujours lié au résultat, a-t-il poursuivi. Néanmoins, il faut regarder les choses de manière un peu différente." Une touche d’espoir associée à un rappel à l’ordre à ses joueurs, comme Dayot Upacemacno, coupable d’être perte de balle sur le deuxième but anglais. "C'est comme ça à ce niveau, a-t-il souligné. On ne peut rien se permettre contre une équipe comme ça. Pas de retard, pas d'erreur. Parce qu'ils sont immédiatement punis sans pitié."

Il a alors sonné la révolte. "Cela ne sert à rien de se plaindre et de tout voir négativement maintenant, a-t-il lancé. Nous avons une grande opportunité de devenir champions d'Allemagne. Tout est très, très proche. Cela signifie que nous ne pouvons pas nous permettre de nous perdre dans nos pensées ici. Nous devons faire plus immédiatement samedi."

"Ensuite, il y a encore un match retour, a-t-il conclu. Oui. Ça n'a pas l'air si bon. Seulement, j'ai déjà vécu des choses incroyables dans le football. On a le devoir de jeter tout ce qui est possible dans ce match retour. Pour tout tenter et montrer à nos supporters qu'on n'est pas trop déçus et qu'on abandonne maintenant. Essayez de tout jeter au match retour."