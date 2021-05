Manchester City-Chelsea, les compos de la finale: Kanté bien titulaire, du changement pour City

Pour la finale de la Ligue des champions entre Manchester City et Chelsea ce samedi (21h sur RMC Sport et RMC Story), Pep Guardiola et Thomas Tuchel ont fait leurs choix. Sterling est titulaire côté cityzen, comme Kanté et Edouard Mendy avec les Blues.

Pep Guardiola a décidé: il alignera son équipe sans véritable numéro 9 pour jouer la finale de la Ligue des champions, mais avec Raheem Sterling malgré tout. L'attaquant anglais fait son retour dans le onze de départ après avoir été très peu utilisé contre le PSG en demi-finales et le Borussia Dortmund en quarts. Gabriel Jesus et Sergio Agüero, pour le dernier match de sa carrière avec Manchester City, vont débuter sur le banc.

Au milieu de terrain, Manchester City évoluera sans véritable numéro 6. Fernandinho et Rodri sont remplaçants. Ilkay Gündogan, qui était incertain après avoir eu une alerte musculaire à l’entraînement ce vendredi, est lui bien titulaire. Il sera accompagné de Kevin De Bruyne, capitaine du soir.

Chelsea avec Mount, Havertz et Werner mais sans Ziyech

En face, Thomas Tuchel enregistre aussi le retour de Ngolo Kanté et d’Edouard Mendy. Le milieu de terrain avait loupé le dernier match de Premier League contre Aston Villa alors que le gardien de but était sorti sur blessure à la pause.

Dans son habituel 3-4-3, Chelsea comptera sur Mason Mount, Kai Havertz et Timo Werner en attaque. Thiago Silva est lui bien titulaire en défense pour sa deuxième finale de Ligue des champions consécutive.

La composition de Manchester City: Ederson – Walker, Dias, Stones, Zinchenko – Gündogan, De Bruyne, Silva – Mahrez, Sterling, Foden.

La composition de Chelsea: Mendy – Azpilicueta, Silva, Rudiger – James, Jorginho, Kanté, Chilwell – Mount, Werner, Havertz.