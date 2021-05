Manchester City: Agüero s’offre un doublé et un record pour sa dernière à l’Etihad Stadium

Sergio Agüero a parfaitement réussi ses adieux à Manchester City, ce dimanche, lors du carton face à Everton (5-0). Pour sa dernière apparition à l’Etihad Stadium, l’attaquant argentin a claqué un doublé peu après son entrée en jeu. De quoi battre un prestigieux record détenu par Wayne Rooney.

Un moment d’histoire, forcément chargé d’émotion. Sergio Agüero a disputé le dernier match de sa carrière sous le maillot de Manchester City, ce dimanche, lors de l’ultime journée de Premier League. L’attaquant argentin est entré en jeu en seconde période face à Everton (5-0), sous les ovations du public de l’Etihad Stadium. Plusieurs messages à sa gloire ont été brandis en tribunes. Et le Kun s’en est montré digne en claquant un doublé en l’espace de cinq minutes. Le premier de l’extérieur du pied et le second de la tête. Sur deux passes décisives de Fernandinho.

A chacun de ses buts, ses partenaires se sont rués sur l’avant-centre de 32 ans pour le congratuler. Dans l’euphorie générale. De quoi quitter les Skyblues par la grande porte, dix ans après son arrivée en provenance de l’Atlético de Madrid, en juillet 2011 (pour 40 millions d’euros). Avec 260 réalisations au compteur en 389 apparitions (toutes compétitions confondues). Mais aussi un record prestigieux: celui du meilleur buteur de l’histoire de la Premier League pour un seul club. Grâce à son doublé face aux Toffees, Agüero s’en va après avoir marqué à 184 reprises avec Manchester City. Soit une de plus que Wayne Rooney avec United (183).

Pressenti au Barça

Une manière de laisser une trace indélébile dans le cœur des fans. L’international argentin, qui a remporté cinq championnats chez les Skyblues, va désormais tenter une nouvelle aventure. Il sera libre de tout engagement au 30 juin. Depuis plusieurs semaines, son nom revient avec insistance au FC Barcelone, où il pourrait retrouver Lionel Messi, son compatriote en sélection.