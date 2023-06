Manchester City: en larmes, Grealish rend un hommage vibrant à Guardiola

Après une première saison délicate, Jack Grealish s'est magnifiquement installé cette année dans le onze de Manchester City. Après le sacre historique des Skyblues en finale de Ligue des champions, l'ailier a rendu un splendide hommage à Pep Guardiola.

Les yeux remplis de larmes, Jack Grealish savoure. Lui le joueur si critiqué la saison dernière vient de signer un incroyable triplé avec Manchester City, qui a remporté ce samedi la première Ligue des champions de son histoire.

"Remporter le triplé avec ce groupe de joueurs et ce staff, c'est tellement spécial, je vous jure. Tout le monde sait à quel point j'aime le football et j'ai travaillé pour ça toute ma vie. Je pense à tous les gens qui m'ont aidé dans ma carrière et à ma famille et je suis si ému", a confié l'ailier britannique sur BT Sport après la victoire 1-0 contre l'Inter Milan à Istanbul.

"Guardiola? C'est juste un génie"

Jack Grealish sort d'une saison impressionnante, individuellement et collectivement. L'ancien joueur d'Aston Villa, acheté pour environ 115 millions d'euros en 2021, a remercié Pep Guardiola pour sa confiance et son travail.

"C'est juste un génie, estime Grealish. Je suis allé le voir pour lui dire 'merci, c'est toi qui a rendu tout ça possible pour moi, tu m'as montré tellement de confiance après m'avoir acheté aussi cher'. Même l'année dernière, quand je jouais vraiment mal, il est resté à mes côtés, à me parler et cette année, il m'a donné cette espace pour être performant, donc je voulais le remercier."