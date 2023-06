Manchester City: "Je suis heureux avec ma femme…", l’embarras de De Bruyne après une question sur Haaland

A la veille de la finale de la Ligue des champions face à l’Inter samedi à Istanbul (21h), le milieu de terrain de Manchester City a été interrogé sur sa première prise de contact avec son équipier Erling Haaland. Un poil déstabilisé par la question, le Belge a surpris l’auditoire avec sa réponse.

Il ne fut pas question que de football vendredi, lors de la conférence de presse de Manchester City à la veille de la finale de la Ligue des champions face à l’Inter Milan (21h à Istanbul). La vie amoureuse de Kevin De Bruyne a également été (très brièvement) évoquée.

Mais comment en est-on arrivé là? Le meneur de City a été interrogé sur son équipier Erling Haaland. Jusque-là rien d’anormal, sauf que la question d’un reporter a quelque peu déstabilisé le Diable Rouge. "Est-ce que cela a été le coup de foudre lors de votre première rencontre avec Erling Haaland" a demandé le journaliste. "Non, non", a répondu en rigolant Kevin de Bruyne avant de glisser: "Je suis heureux avec ma femme." Une sortie qui a eu le mérite de faire rire l’assistance et de faire retomber un peu la pression avant un rendez-vous capital pour le club anglais, en quête de sa première Coupe aux grandes oreilles.

Guardiola n'a "aucun doute" avec Haaland

Pep Guardiola, lui aussi, n’a pas échappé aux questions sur le Norvégien. Cette fois, il ne fut pas question de coup de foudre mais de manque d’efficacité. L'ancien buteur de Dortmund est muet depuis quatre matchs. Une période un peu moins prolifique qu’il convient donc de relativiser s’agissant d’un joueur qui a empilé 52 buts en autant d'apparitions avec les Citizens. "Je ne suis pas ici pour parler de sa moyenne de but par match, a défendu son coach. Si vous doutez de lui, vous êtes le seul. Je n’ai aucun doute. Demain (samedi) il sera prêt pour nous aider à gagner la Ligue des champions." Promesse de Pep Guardiola.