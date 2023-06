Manchester City-Inter: le propriétaire des Skyblues assistera à la finale... et c'est un événement

Manchester City, qui a l’occasion de remporter un triplé historique ce samedi en cas de victoire face à l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions, pourra compter sur le soutien de son propriétaire. Le Cheikh Mansour sera en tribunes pour la première fois depuis 2010.

C'est un petit événement dans l'événement. Le Cheikh Mansour bin Zayed Al-Nahyan, propriétaire de Manchester City, doit assister ce samedi (21h) à la finale de la Ligue des champions entre les Skyblues et l’Inter Milan, à Istanbul.

>> EN DIRECT - Suivez la finale Manchester City-Inter Milan

Selon les médias britanniques The Athletic et The Telegraph, il est attendu dans les tribunes du stade Olympique Atatürk. Depuis qu’il a acheté le club en 2008, il n’a assisté en vrai qu’à un seul match officiel de Manchester City. C’était en août 2010.

Son deuxième match officiel au stade depuis 2008

Sous les yeux de leur patron, qui avait été acclamé par les supporters, les coéquipiers de Vincent Kompany avaient infligé un 3-0 à Liverpool à domicile. Depuis, il a toujours préféré regarder les matchs de son équipe à la télévision, depuis Abu Dhabi.

Il va faire une exception pour cette belle affiche face aux Nerazzurri, lui qui était donc absent il y a deux ans à Porto lors de la finale perdue par City contre Chelsea (0-1). D’après The Telegraph, sa présence à Istanbul devrait être chaleureusement accueillie par les fans des Cityzens.

Le Cheikh Mansour, milliardaire émirati et membre de la famille régnante d'Abu Dhabi, a d’ailleurs toujours droit à la même banderole du côté de l’Etihad : "Manchester thanks you, Sheikh Mansour." ("Manchester vous remercie Cheikh Mansour").