Manchester City-Inter: pourquoi Haaland joue très gros en finale de Ligue des champions

Pour sa première saison avec Manchester City, Erling Haaland a l’occasion de marquer l’histoire en remportant la première Ligue des champions du club anglais lors de la finale contre l’Inter Milan ce samedi soir à Istanbul (21h). Un triomphe face aux Nerazzurri donnerait une toute autre dimension au buteur norvégien. De là à l'emmener jusqu'au Ballon d'or ?

Tous les regards seront tournés vers lui. Avec 52 buts en autant de matchs disputés toutes compétitions confondues avec Manchester City, Erling Haaland sera l’atout offensif numéro un des Citizens pour battre l’Inter Milan en finale de Ligue des champions ce samedi soir à Istanbul. A seulement 22 ans, le cyborg norvégien a une occasion en or de boucler sa première année en Angleterre sur un fracassant triplé. Voici pourquoi le crack joue très gros en Turquie.

Sans grand espoir avec la Norvège, la C1 est son graal

Erling Haaland pourra difficilement viser plus haut que la Ligue des champions. Avec la Norvège, 44e au classement Fifa, le Scandinave était absent lors de la dernière Coupe du monde au Qatar. Déjà distancé dans son groupe de qualifications pour l’Euro 2024 (défaite 3-0 contre l’Espagne et nul en Géorgie), il a légitimement peu d’espoir de remporter un grand titre international avec son pays. Alors pour garnir son palmarès, Haaland mise tout sur sa carrière en club. S’il est déjà deux fois champions d’Autriche avec Salzbourg, une fois champion d’Angleterre, vainqueur de la Cup avec City et de la Coupe d’Allemagne avec Dortmund, il atteindrait déjà le sommet avec un triomphe en Ligue des champions. Erling Haaland en rêve depuis qu’il est tout petit. "En 2008 (il avait sept ans), je me souviens de la finale Chelsea-Manchester United, raconte-t-il au Guardian. Quand j’ai vu les célébrations (des Mancuniens), je voulais faire pareil." Patience, il n’est plus qu’à quelques heures d’imiter Cristiano Ronaldo et les Red Devils.

Une victoire pour rêver du Ballon d’or

Erling Haaland brandira-t-il le Ballon d’or le 30 octobre prochain, au Théâtre du Chatelet à Paris ? Il y a quelques mois, le plus prestigieux des trophées individuels semblait promis à Lionel Messi, vainqueur de la Coupe du monde avec l’Argentine. Or si le futur joueur de l’Inter Miami reste le grand favori pour un 8e titre, le Norvégien pourrait avoir une carte à jouer en cas de victoire à Istanbul. Surtout s’il offre le titre à City. A l’heure des votes, ce possible triplé avec Manchester et ses stats stratosphériques conjugués à la deuxième partie de saison sans relief de Lionel Messi au PSG pourraient faire pencher le verdict en sa faveur. En 2022, année du sacre de Karim Benzema, Erling Haaland a terminé à la 10e place. La Pulga ne figurait pas parmi les 30 nommés.

Il peut devenir une légende à Manchester City

"Je suis ici pour une seule raison : faire ce que le club n’a jamais fait." Erling Haaland est tout prêt d’atteindre son objectif fou : ramener la première (et tant attendue) Ligue des champions à Manchester City. Après seulement une saison passée dans le nord de l’Angleterre. Avec 12 inscrits en 10 matchs de C1, il est en passe de réussir là où Sergio Agüero, meilleur buteur de l’histoire du club (260 buts), a échoué contre Chelsea en finale en 2021. De Pep Guardiola aux supporters en passant par Kevin de Bruyne, le maitre à jouer indispensable des Skyblues, tout le monde est sous son charme. Le Belge a même confié que Mason, l’un de ses enfants, est un fan absolu du Norvégien. "Mes trois enfants ont les cheveux longs, sourit le Diable Rouge. Ce n’est pas un problème. Erling est une superstar. Je le constate avec les enfants à leur école. Ils ont tous la même coupe de cheveux. C’est drôle." Les longues tignasses blondes pourraient être encore plus nombreuses la saison prochaine à l’Etihad Stadium où Erling Haaland n'est plus très loin d'être élevé au rang de légende.