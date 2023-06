Manchester City-Inter Milan: Inzaghi a préparé un plan "spécial" pour stopper Haaland

Simone Inzaghi, l'entraîneur de l'Inter Milan, a reconnu avoir préparé une "stratégie" pour tenter de limiter l'influence d'Erling Haaland, ce samedi, en finale de la Ligue des champions (21h).

Cinquante-deux buts en… cinquante-deux matchs disputés toutes compétitions confondues. Auteur d’une saison fabuleuse pour sa première année en Angleterre, Erling Haaland sera bien sûr l’atout offensif numéro un de Manchester City pour sa finale de Ligue des champions contre l’Inter Milan ce samedi (21h), à Istanbul.

Inzaghi a "préparé une stratégie"

Même s’il reste sur quatre matchs sans marquer, une éternité pour lui, le Norvégien de 22 ans voudra guider les Skyblues vers un triplé historique après avoir remporté la Premier League et la Coupe d’Angleterre. Dans le camp d’en face, un plan anti-Haaland a visiblement été préparé, comme l’a confié Simone Inzaghi en conférence de presse.

"Nous connaissons la force de City et le talent de Haaland. Il est clair que nous aurons un œil tout particulier sur lui. Nous avons une idée spéciale pour lui. Nous avons mis quelque chose en place, j’ai préparé une stratégie. On sait quel joueur est Haaland, combien il est fort. On aura aussi l'oeil sur tous les autres joueurs. Ce sera à toute l'Inter de défendre, pas uniquement pour stopper Haaland mais toute l'équipe de City. Ils sont bons pour défendre, pour attaquer, ils sont très forts", a-t-il dit.

"Nous savons à quel genre de match nous attendre et ce que nous devons faire, car City est probablement la meilleure équipe du monde à l'heure actuelle. Ils n’ont perdu que très peu de fois, mais nous savons ce que nous avons fait en Ligue des champions et nous ferons de notre mieux", a martelé l’entraîneur de l’Inter à la veille de ce grand rendez-vous.

Jamais sacré, City veut enfin sa place à la table des grands, alors que l’Inter compte déjà trois C1 à son palmarès (1964, 1965, 2010). "C'est une grande opportunité pour nous d’écrire à nouveau l'histoire, a insisté Inzaghi. Nous savons à quel point ce sera difficile. Vous dites que nous sommes sous-estimés et c'est un point important. Nous avons joué 56 matchs cette saison et ce sera le 57e. Nous avons connu des moments difficiles, des blessures et des défaites. Mais nous sommes restés unis et avons fait preuve de cœur et d'engagement. C'est cet engagement qui nous a permis d'arriver à Istanbul". Avec l'espoir de créer la surprise en finale.