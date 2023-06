Manchester City-Inter: "N'oubliez pas que j'ai 22 ans", Haaland répond à ceux qui le critiquent

Moins décisif en fin de saison, Erling Haaland a souffert lors de la finale de la Ligue des champions remportée samedi par Manchester City face à l'Inter Milan (1-0). Mais comme il le rappelle lui-même, il n'a "que 22 ans".

Au vu de ses standards habituels, on pourrait presque parler d’anomalie. Comme lors de ses quatre matchs précédents, Erling Haaland a bouclé sa saison sans marquer, samedi. C’est Rodri qui s’est chargé d’inscrire l’unique but de la victoire de Manchester City face à l’Inter Milan (1-0), en finale de la Ligue des champions.

Peu dangereux à Istanbul, hormis sur une frappe bien repoussée par André Onana en première période, le Norvégien a rendu une copie assez décevante. Ce qui ne doit évidemment pas faire oublier tout ce qu’il a accompli ces derniers mois, comme il l’a lui-même rappelé après le match. Questionné au micro de CBS sur les critiques qu’il pourrait recevoir après cette fin de saison un peu moins réussie sur un plan individuel, l’attaquant a répondu dans un large sourire : "N'oubliez pas que j'ai 22 ans. Pensez tous à ce que vous faisiez à 22 ans."

"J'ai hâte d'être à la saison prochaine"

Lui a explosé tous les records en inscrivant 52 buts en 53 matchs disputés toutes compétitions confondues avec son club. Grand artisan du triplé réussi par les Skyblues (championnat-Coupe d’Angleterre-C1), il n’a cessé d’impressionner pour sa première année en Angleterre. "Dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais pensé à cela. Cela montre que c'est possible pour un gars qui vient d'une petite ville de Norvège. Cela donne de l'espoir aux jeunes de ma ville. C'est incroyable", a-t-il ajouté au micro de BT Sport, le regard déjà tourné vers la saison prochaine.

"Nous devrons défendre ce que nous avons accompli cette saison. C'est comme ça que ça marche. Dans un mois, tout sera oublié et nous devrons recommencer. Nous avons une bonne relation avec Pep Guardiola et j'ai hâte d'être à la saison prochaine pour progresser encore plus", a confié Haaland, qui va pouvoir souffler quelques jours avant de retrouver les terrains les 17 et 20 juin pour affronter l’Ecosse et Chypre avec la sélection norvégienne dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2024.