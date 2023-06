"Ça aurait pu être pire": en larmes après le sacre de Manchester City, Haaland enchaîne... à la Haaland

Erling Haaland n'a pas marqué mais a remporté ce samedi la Ligue des champions avec Manchester City, sa première et la première de l'histoire du club. Mais après avoir séché ses larmes, le Norvégien a retrouvé son flegme. Avec une petite moue hilarante.

Sa petite moue en disait long, au moment où le journaliste rappelait qu'il venait de gagner la Premier League, la FA Cup et la Ligue des champions... pour sa première saison à Manchester City. Comme si Erling Haaland se disait lui-même que ce n'était pas si mal. Pas mal en effet, quand on pense que cette victoire 1-0 en finale contre l'Inter Milan offre aux Skyblues le premier sacre de leur histoire en C1.

Erling Haaland en interviex après le sacre de Manchester City en Ligue des champions, 10 juin 2023 © Capture écran Canal+

"Je n'aurais jamais pensé faire le triplé"

"C'est incroyable, admet tout de même l'attaquant de 22 ans. Tellement d'émotion, c'était un rêve. Je n'aurais jamais pensé faire le triplé. Je suis venu ici pour ça, pour cette médaille et c'est ce que j'ai fait. Je suis fier, maintenant je vais me reposer."

Pas de but toutefois pour le Norvégien, qui n'aura pas fait le meilleur match de sa carrière... et poursuit sa petite disette de cinq rencontres sans marquer. "Si je suis fier de ma saison? Oui. Cela aurait pu être mieux, cela aurait pu être pire mais au final on a fait le triplé avec ce club fantastique, je suis tellement heureux", constate Erling Haaland. Avant de confirmer que oui, il avait bien l'intention de faire la fête. Les vacances commencent plutôt bien.