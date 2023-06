Manchester City-Inter: pour la première fois depuis 13 ans, le propriétaire de City assiste à un match de son équipe

Mansour bin Zayed Al Nahyan, propriétaire de Manchester City depuis 2008, assiste très rarement aux matchs de son équipe. Ce samedi soir, il a fait le déplacement en Turquie où son équipe vise une première Ligue des champions et un triplé.

Il pourrait devenir le premier propriétaire-Etat à soulever la Coupe aux grandes oreilles, cela valait bien un déplacement exceptionnel. Le cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, membre de la famille royale émiratie, dont le Abu Dhabi United Group contrôle Manchester City depuis le rachat du club en 2008, s’est déplacé à Istanbul pour assister en personne à la finale de la Ligue des champions, samedi.

Deux clubs en quête d'éternité

Il a pris place dans les tribunes du stade Atatürk aux côtés du président turc fraîchement réélu à 69 ans, Recep Tayyip Erdogan, et du patron de l'UEFA Aleskandr Ceferin. C'est la deuxième fois seulement que le propriétaire de Manchester City assiste à un match depuis qu’il possède le club mancunien. On ne l’avait plus vu dans les tribunes pour un match des Citizens depuis une rencontre de Premier League disputée à domicile contre Liverpool en août 2010. Une éternité.

Vainqueur de sept des douze derniers championnats d’Angleterre, Manchester City n’entend pas reproduire les mêmes erreurs que lors de sa première finale perdue contre Chelsea en 2021. Les Citizens, qui réalisent pour l’instant un sans faute cette saison, avec la Premier League et la FA Cup, visent un triplé contre l’Inter, qui vise une quatrième Ligue des champions dans son histoire. Sevrés de titres dans les années 2010, les Nerazzurri les cumulent depuis deux ans, avec le Scudetto en 2021 et deux Coupes d’Italie en 2022 et 2023.