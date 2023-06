Manchester City: après trois jours alcoolisés et sans sommeil, Grealish attendu avec l'Angleterre ce mardi

Jack Grealish a été le grand acteur des festivités de Manchester City après le sacré en Ligue des champions. L’attaquant, toujours une bouteille à la main, a été vu en piteux état à Ibiza mais doit rejoindre la sélection ce mardi.

La fin de la fête a enfin sonné pour Jack Grealish (27 ans). L’attaquant de Manchester City est attendu ce mardi au sein de la sélection anglaise en compagnie de ses quatre coéquipiers John Stones, Phil Foden, Kyle Walker et Kalvin Phillips. Mais dans quel état va-t-il retrouver les Three Lions, qui affrontent Malte vendredi (20h45) dans le cadre des qualifications à l’Euro 2024? Certainement sans grande fraîcheur.

Trop saoul pour marcher à Ibiza

Car l’ancien joueur d’Aston Villa ne s’est pas économisé dans les festivités qui ont suivi le sacre de Manchester City en Ligue des champions, offrant un triplé historique au club. Déjà très chaud samedi soir quelques instants après la victoire, l’international anglais (31 sélections, 2 buts) est apparu une bouteille à la main sur la grande majorité des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Le joueur portait encore son équipement du match le dimanche lors du retour à Manchester où il a assuré le show à l’aéroport.

Les festivités se sont poursuivies à Ibiza où une douzaine de joueurs se sont rendus à bors d’un jet privé. Là encore, Grealish a visiblement poursuivi ses excès. Une photo diffusée en une du tabloïd The Sun le montre presque inanimé et soutenu par Kyle Walker et un autre homme pour se déplacer. Le journal assure que l’attaquant a ensuite été placé dans un fauteuil roulant à l’aéroport, son état ne lui permettant pas de marcher.

Car la troupe d’Ibiza a dû quitter la fête pour revenir à Manchester lundi afin de participer à la parade à travers la ville dans un bus à impériale. Requinqué, Grealish est encore apparu survolté, toujours accompagné d’une bouteille de bière ou de champagne, chambrant Bernardo Silva, portant un gilet fluo ou haranguant la foule. "La dinde a besoin d’être nourrie", a-t-il lancé devant les supporters avant que Kalvin Phillips ne lui verse de la vodka dans la bouche à la manière d’un gavage d’oie ou de canard.

Julien Laurens revient sur les célébrations après la victoire de Man City en Ligue des Champions – 12/06 6:02

Auparavant, il avait confié aux fans – la voix cassée - avoir vécu les "meilleurs jours et nuits" depuis la victoire de City avant d’ajouter "je ne pense pas avoir dormi" depuis samedi. C’est dans ce contexte qu’il va rejoindre les hommes de Gareth Southgate ce mardi. Selon le Daily Mail, il est très peu probable que les joueurs de City jouent vendredi, ou même qu’ils soient sur le banc. Une sage précaution, surtout pour Jack Grealish.