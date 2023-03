Manchester City-Leipzig: Guardiola a-t-il remplacé Haaland pour protéger le record de Messi?

Après le quintuplé d’Erling Haaland lors de Manchester City-Leipzig, mardi en 8e de finale retour de Ligue des champions (7-0), la presse s’interroge sur les intentions de Pep Guardiola. Le coach catalan a remplacé le buteur norvégien dès l’heure de jeu. Pour mieux préserver un record établi par Leo Messi avec le Barça?

"Et au cinquième, Pep l’a remplacé". La Une de Marca résume l’interrogation qui règne en Espagne, au lendemain du quintuplé dévastateur d’Erling Haaland contre Leipzig, mardi, en 8e de finale retour de Ligue des champions (7-0). A l’image du quotidien madrilène, beaucoup se demandent pourquoi Pep Guardiola a sorti si tôt le buteur de Manchester City, alors qu’il semblait lancé vers une soirée encore plus légendaire. Après avoir fait trembler cinq fois les filets de l’Etihad Stadium (en 57 minutes), le cyborg norvégien a été remplacé à la 63e par Julio Alvarez. Sous le regard circonspect des spectateurs et des médias.

Grâce à son quintuplé, Erling Haaland est entré dans l’histoire de la C1. Seul Lionel Messi avait réussi pareil festival lors d’un match à élimination directe, contre le Bayer Leverkusen en mars 2012 (7-1). De là à penser que Pep Guardiola a voulu protéger le record de son ancien protégé au Barça? Interrogé à ce sujet après le match, le coach des Skyblues n’a pas totalement nié. "Je sais que Leo a marqué cinq buts, je m'en souviens parfaitement, a-t-il répondu. C'est incroyable qu’Erling l'ait fait en 60 minutes, ce n'est pas le cas de Leo. Mais il est très jeune et cela doit être une raison supplémentaire de battre le record de Leo ".

"S’il avait atteint de record, il serait ennuyé à l’avenir"

De quoi créer une petite frustration chez le cyborg de 22 ans, qui en est désormais à 33 buts en 25 apparitions en Ligue des champions. Un rythme largement supérieur à ceux de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou Kylian Mbappé au même âge. Erling Haaland l’a d’ailleurs fait savoir à son entraîneur en sortant: "Je lui ai dit que j’aurais aimé réussir un double triplé", a-t-il confié BT Sport.

Relancé en conférence de presse, Guardiola a développé sa pensée. En tressant des lauriers à son n°9. "Sa forme est un cadeau pour nous tous, c'est un grand compétiteur. Il a marqué cinq buts en touchant le ballon 30 ou 35 fois. Il a marqué cinq buts en 60 minutes, il n'avait pas besoin de plus. Qui sait ce qui se serait passé s'il avait joué les 90 minutes? C'est un gars incroyable, avec une mentalité incroyable (…) S'il avait atteint ce record à 22 ans, il se serait ennuyé à l'avenir!"