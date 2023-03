Manchester City: Erling Haaland fait exploser de rire Thierry Henry après son quintuplé

Erling Haaland (22 ans), auteur d’un quintuplé lors de la large victoire de Manchester City face à Leipzig (7-0), a bien fait rire Thierry Henry lors de son passage sur le plateau de CBS Sport, mardi.

Homme de très peu de mots au début de sa jeune carrière, Erling Haaland (22 ans) se montre désormais plus prolixe face à la presse. Amusant aussi. L’attaquant de Manchester City a bien fait rire les consultants du plateau de CBS Sport, mercredi après son incroyable quintuplé lors de la victoire de Manchester City face à Leipzig (7-0) lors du 8e de finale retour de la Ligue des champions. Entouré de Thierry Henry, Jamie Carragher et Micah Richards, le Norvégien a partagé son ressenti avec le Français, ancien buteur d’Arsenal, en ironisant sur les qualités offensives des deux anciens défenseurs présents à ses côtés.

"C’est un sentiment incroyable, a-t-il lancé. Je crois que tu es le seul à savoir comment marquer beaucoup de buts donc…" Haaland a alors été coupé par les rires puissants des trois anciens footballeurs présents à ses côtés. Une fois leurs esprits retrouvés, l’ancien joueur de Dortmund a confié sa grande fierté face à ce résultat.

"Le sentiment est incroyable, a-t-il répété. Tout d’abord, on gagne 7-0. On envoie une sorte de message dans ce tournoi, la Champions League, que j’aime beaucoup. C’est une sorte de message pour dire qu’on peut marquer sept buts et ce n’est pas facile à faire."

Il a aussi rappelé ne pas être totalement comblé de sa prestation. "En première mi-temps, j’aurais pu marquer plus, a-t-il estimé. Le gardien a arrêté un tir, il y a aussi eu un rebond sur une frappe de Gundo (Gündogan) où j’aurais pu en faire un peu plus si j’avais sauté un peu plus. Il y a aussi un centre de Kevin (De Bruyne) que j’aurais pu reprendre. J’aurais pu marquer deux buts de plus. Il y a des possibilités mais sur le terrain personne ne sait ce qu’il va se passer. Dans mon esprit, je suis tourné sur le prochain match et pour faire un peu plus, rester affamé. Peut-être que quelqu’un serait heureux de marquer cinq buts, mais tu dois en vouloir un de plus."

Haaland n’est pas surpris de connaître une telle réussite (39 buts en 36 matchs) avec Manchester City depuis son arrivée l’été dernier contre 60 millions d’euros. "Je savais que j’allais marquer beaucoup de buts parce qu’ils ont marqué plus de 100 buts l’a saison dernière, souligne-t-il. En tant que buteur, quand je voyais leurs centres l’année dernière, je me disais: « Woo, j’aimerais être là’. Je savais que j’allais marquer beaucoup de buts, il y a tellement de potentiel dans cette équipe. C’est facile à dire mais j’aurais pu marquer plus de buts, j’ai manqué beaucoup d’occasions. Mais le plus important est de se créer des occasions."

Il conclut sa prestation étincelante en se fixant de nombreux axes de progression. "Je peux être meilleur sur tout, lance-t-il. J’ai manqué des occasions sur mon pied gauche en première mi-temps. Mon pied gauche, pied droit, mon jeu de tête, combiner, tout. Mais si je devais en choisir un, peut-être aider les autres joueurs à être meilleurs. C’est quelque chose que j’aimerais faire, mettre les autres en meilleure position, les milieux offensifs."