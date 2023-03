Manchester City-Leipzig: "une honte", "un tas de m...", l’arbitrage indigne l’Europe

Avant de virer à la démonstration, le 8e de finale retour de la Ligue des champions entre Manchester City et Leipzig (7-0) a été marqué par deux décisions arbitrales incompréhensibles qui ont complètement faussé le match.

Humiliés au tableau d’affichage (7-0), les joueurs de Leipzig méritent pourtant un prix pour avoir gardé un sang-froid impeccable, mardi lors de leur huitième de finale retour de la Ligue des champions sur le terrain de Manchester City. Avant de vivre une débâcle, les Allemands ont subi deux décisions arbitrales incompréhensibles qui ont complètement faussé la donne. Sans jamais perdre leurs nerfs face à l’arbitre slovène Slavko Vincic.

Ce dernier a pourtant accordé un penalty que personne n’avait vu, ni réclamé avant l’appel du VAR. Même au ralenti, les images ne permettaient pas vraiment de sanctionner une main de Benjamin Henrichs alors que le ballon lui a à peine effleuré le bras sur une tête de Rodri (22e). L’homme en noir a pourtant désigné le point de penalty et Erling Haaland a ouvert le score.

"Même le public se sent gêné"

"Oh non, mais non, a lancé Emmanuel Petit, consultant pour RMC Sport, pour lequel il commentait le match. Même le public se sent gêné. C’est n’importe quoi. Ça pique les yeux. Je n’ai pas de mots. C’est honteux. Félicitations à Erling Haaland d’avoir converti ce penalty, ce cadeau de Noël mais il n’y a rien, ce sont ses poils qui effleurent le ballon."

En Angleterre aussi, la décision a indigné les observateurs. "Quel tas de merde est cette loi sur les mains, a lancé Alan Shearer, ancien attaquant de Newcastle. Pathétique." "Si on applique la loi à la lettre, elle dirait que c'est une sanction, mais c'est une mauvaise règle, abonde Rio Ferdinand, ancien défenseur de Manchester United, sur BT Sport. Il (Henrichs) ne regarde pas le ballon. Quand il saute, ses mains doivent être autour de cette zone et je pense que c'est une mauvaise décision… ou devrais-je dire une mauvaise règle."

Henrichs, lui-même, confie ne pas avoir senti que le ballon lui avait touché le bras. "Je n’avais rien remarqué de la main sur le terrain". Pas plus que l’arbitre, comme il l’aurait confié au joueur à l’issue du match. "Il ne l'a pas vue, a expliqué l’ancien Monégasque. Il ne l'a pas vue non plus à l'écran. Mais il a quand même sifflé un penalty parce qu'on le lui avait dit."

Une autre décision de Vincic a fait bondir les consultants et les réseaux sociaux. A la 34e minute de jeu, Ederson a ainsi échappé à un potentiel carton rouge après être sorti de sa surface et avoir percuté Konrad Laimer. Décision de l’arbitre? Faute du milieu allemand et carton jaune contre Timo Werner. Une exclusion du Brésilien aurait évidemment changé la donne. "J’en rigole tellement c’est énorme, a lâché Emmanuel Petit en direct. C’est le cirque Pinder! C’ets du grand n’importe quoi."

Le camp allemand est resté incroyablement mesuré à l’issue de la rencontre, sonné peut-être par l’ampleur de la défaite, qui n’aurait certainement pas été la même avec d’autres décisions arbitrales. "On a perdu le match 7-0, a lancé l’entraîneur Marco Rose. Ce n'est pas le moment de chercher des excuses ou des alibis." Classe jusqu’au bout.