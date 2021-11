Manchester City-PSG: Donnarumma appelle ses partenaires "à souffrir ensemble" avant le choc

A deux jours du déplacement à Manchester City, ce mercredi en Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1), Gianluigi Donnarumma a mis en avant le bon état d’esprit qui règne dans le vestiaire du PSG. En exhortant ses coéquipiers à viser la victoire à l’Etihad Stadium.

C’est une soirée qui restera gravée dans sa mémoire. Pour toujours. Le 28 septembre dernier, Gianluigi Donnarumma a disputé son premier match de Ligue des champions lors de PSG-Manchester City. Et le gardien italien est parvenu à garder sa cage inviolée face aux joueurs de Pep Guardiola. En assistant d'un oeil privilégié au premier but de Lionel Messi au Parc des Princes (2-0). "C'était fou! Un premier match en Champions League c'est spécial, se rappelle le portier de 22 ans sur le site de son club. Quand on entend la musique, l'ambiance dans le stade, les supporters qui chantent... C'est quelque chose d'incroyable. Pour un joueur, c'est le summum de jouer cette compétition, je suis très heureux d'avoir pu le faire avec le Paris Saint-Germain."

Deux mois plus tard, "Gigio" espère revivre les mêmes émotions. Paris a rendez-vous à l’Etihad Stadium, ce mercredi, pour un choc au sommet du groupe A. Avec une qualification en 8es de finale à décrocher. Le meilleur joueur de l’Euro 2021 en profitera peut-être pour participer à son troisième match de C1 (après un déplacement à Leipzig le 3 novembre, 2-2). Forfait face à Nantes en raison d'une gastro-entérite, samedi en Ligue 1 (3-1), le concurrent de Keylor Navas est de retour pour ce voyage en Angleterre.

"Nous sommes unis pour y arriver"

"Il faut jouer encore mieux pour continuer à gagner, lance le géant de 22 ans. Il faut souffrir ensemble, l'équipe peut le faire parce que nous avons un grand entraîneur qui prépare très bien les matches. Même si nous devons souffrir, nous sommes unis pour y arriver (…) Ce sera forcément compliqué, mais pour eux aussi. On sait que nous sommes capables de battre n'importe qui, alors il faut y aller en ayant cette confiance en nous, et en voulant gagner, comme nous le faisons à chaque fois."

Pour frapper fort dans l’antre des champions d’Angleterre, Donnarumma compte sur la solidarité de son équipe. Et sa faculté à porter l’estocade: "Il y a un très bon esprit d'équipe, nous faisons les efforts les uns pour les autres. Nous avons les qualités pour faire tout cela. Notre force est de savoir faire mal à l'adversaire quand il le faut, c'est comme cela que nous abordons les matches et que nous gagnons".