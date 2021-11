Manchester City-PSG: "Je suis très satisfait de tous les joueurs", assure Pochettino après la défaite

Mauricio Pochettino, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, a préféré retenir la qualification après la défaite (1-2) plus que logique et méritée du Paris Saint-Germain à l'Etihad Stadium, face à Manchester City.

Quand son équipe sort d’une défaite, un entraîneur ne peut être satisfait, mais la qualification qui accompagne le revers du PSG atténue forcément la déception. Mauricio Pochettino n’est pas apparu très marqué par le revers de son équipe, malgré la faillite collective qui aurait pu virer au naufrage à l’Etihad Stadium. "Il n'y pas eu de panique, a néanmoins rassuré Pochettino. Ils ont été meilleurs que nous en première période. Quand on voit le nombre de fautes qu'on a fait, et leur nombre à eux, voilà, ça dit la vérité de la première période. Il y a une vraie différence entre les deux équipes."

>> Ligue des champions; revivez Manchester City-PSG (2-1)

Pochettino: "C'est bien d'être qualifié"

De retour sur la pelouse armé d’autres intentions, plus conquérant, le Paris Saint-Germain a très rapidement ouvert le score, grâce à Kylian Mbappé. Mais l’effet positif s’est évaporé aussi vite. "On a mieux commencé la seconde période, l'équipe est sortie davantage, a constaté le technicien argentin. On a eu la chance d'être devant, d'ouvrir le score. On a dû faire quelques changements après l'égalisation. L'équipe s'en est ressentie, elle a eu du mal à compenser, ça a donné le deuxième but. On va surtout retenir la deuxième période, c'est le visage qu'on voulait voir. Je suis très satisfait de tous les joueurs. Vu les circonstances du début de saison, c'est bien d'être qualifié."