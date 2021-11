Manchester City-PSG: Paris qualifié pour les huitièmes de Ligue des champions si...

Le PSG se déplace ce mercredi (21h) sur la pelouse de Manchester City, pour la cinquième journée de la phase de groupes de Ligue des champions. Plusieurs options existent pour que le PSG se qualifie directement pour les huitièmes de finale à l'issue de sa rencontre à l'Etihad Stadium.

Tenu en échec lors de sa dernière sortie européenne face au RB Leipzig (2-2), le PSG a encore son destin entre les pieds pour se qualifier pour les huitièmes de finale de Ligue des champions. Lors de leur déplacement ce mercredi (21h sur RMC Sport 1) à l'Etihad Stadium, les Parisiens ont trois possibilités pour décrocher leur ticket pour le prochain tour.

Le PSG qualifié si...

- Il s'impose face à Manchester City. C'est le scénario le plus simple, qui n'oblige pas l'équipe parisienne à se soucier de l'autre match ce mercredi entre le FC Bruges et le RB Leipzig.

"Ce que nous voulons, c'est gagner, en jouant le football qu'on veut jouer. La priorité c'est de se qualifier, et après, terminer premier, c'est mieux que de terminer deuxième, a déclaré Mauricio Pochettino en conférence de presse. On va jouer l'une des meilleures équipes du monde. C'est un défi pour nous de venir ici et d'essayer de faire face à cette équipe."

- Il fait nul contre City et Bruges ne bat pas Leipzig. Actuellement deuxième du groupe A avec huit points, contre neuf pour la formation de Pep Guardiola, le PSG ne reprendrait pas la tête du groupe dans cette configuration. Mais Lionel Messi et ses partenaires pourraient se qualifier si le FC Bruges n'arrive pas à s'imposer lors de sa réception du RB Leipzig. Le club belge compte actuellement quatre points.

- Il perd contre City et Bruges s'incline face à Leipzig. Une défaite du PSG et un nul de Bruges ne permettraient pas une qualification parisienne au terme de la soirée à l'Etihad Stadium. Néanmoins, le PSG recevra la formation belge le 7 décembre prochain et pourra encore se qualifier s'il ne perd pas lors de cette sixième journée, quels que soient les résultats de la 5e journée ce mercredi.

Pour rappel, le PSG avait obtenu le nul (1-1) lors de son déplacement à Bruges le 15 septembre dernier. En cas de dernière journée décisive entre les deux clubs, la donnée serait forcément à prendre en compte puisqu'en cas d'égalité de points entre plusieurs équipes, le premier critère pour les départager est le plus grand nombre de points obtenus dans les rencontres directes.

Dans un scénario catastrophe, le PSG pourrait être éliminé avec deux défaites pour sa fin de phase de groupes, à condition donc que Bruges prenne au moins un point face à Leipzig. Un nul face à Manchester City et une défaite face à Bruges, avec une victoire ce mercredi de l'équipe de Philippe Clément face au LB Leipzig, condamneraient aussi Kylian Mbappé et ses coéquipiers.