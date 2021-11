Manchester City-PSG: sur quelle chaîne et à quelle heure suivre ce choc de Ligue des champions

Deuxième du groupe A après quatre journées, le PSG se déplace sur le terrain de Manchester City ce mercredi (21h), avec l'objectif de se qualifier pour les huitièmes de finale de Ligue des champions. L'équipe de Mauricio Pochettino y parviendra en cas de victoire à l'Etihad Stadium.

Vainqueur de Manchester City (2-0) lors de la phase aller de Ligue des champions, au Parc des Princes, le PSG a l'occasion ce mercredi de se qualifier directement pour les huitièmes de finale de la compétition. En cas de nouveau succès face au dernier champion de Premier League, l'équipe de Mauricio Pochettino prendrait aussi la tête du groupe A.

Ce choc européen sera à suivre, dès 21 heures, sur RMC Sport 1 et Canal+. La partie sera à suivre aussi en radio sur RMC et en direct commenté sur notre site. Le 28 septembre dernier, Lionel Messi avait profité de ses retrouvailles avec Pep Guardiola pour marquer son premier but avec le PSG, parechevant la victoire de sa nouvelle équipe.

Ramos pour la première fois dans le groupe

Buteur samedi dernier en Ligue 1 face à Nantes (3-1), pour la première fois de sa saison, Lionel Messi représentera encore une menace à l'Etihad Stadium. "C'est tellement difficile de limiter son influence... Quand il a le ballon, lui-même ne sait pas ce qu'il va en faire, a admiré Pep Guardiola ce mardi en conférence de presse. Je ne peux pas dire aux joueurs ce qu'il va faire. Cela peut aussi arriver avec Mbappé, Neymar ou Di Maria. Chacun de ces joueurs peut être une star dans n'importe quelle équipe du monde, et ils sont tous les quatre dans la même équipe. Je suis heureux qu'il soit encore à son niveau. C'est bien de le jouer encore."

Après 4 journées, Manchester City est en tête du groupe A avec 9 points contre 8 pour le PSG et 4 pour le FC Bruges. Lors de sa dernière sortie européenne, le club parisien avait concédé le nul sur la pelouse du RB Leipzig (2-2). La formation de Guardiola reste de son côté sur trois victoires de rang toutes compétitions confondues, dont un succès dans le derby mancunien face à United (2-0).

Pour l'occasion, Mauricio Pochettino pourra compter dans son groupe sur Sergio Ramos pour la première fois de la saison. Toutes les stars du PSG seront donc bien présentes pour cette affiche de gala. "Ce que nous voulons, c'est gagner, en jouant le football qu'on veut jouer. La priorité c'est de se qualifier, et après, terminer premiers, c'est mieux que de terminer deuxièmes, a déclaré le technicien parisien avant la rencontre face à Manchester City. On va jouer l'une des meilleures équipes du monde. C'est un défi pour nous de venir ici et d'essayer de faire face à cette équipe."