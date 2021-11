PSG: les longues explications de Wanda Icardi sur sa vraie-fausse séparation avec Mauro

Wanda Icardi, femme et agent de Mauro, attaquant du PSG, s’est confiée sur une chaîne argentine sur les récents épisodes de son couple qui ont fait manquer quelques matchs à son époux.

Après avoir étalé ses messages et sentiments sur les réseaux sociaux, Wanda Icardi, femme de Mauro, s’est confiée dans une interview à la chaîne argentine, Telefe, mardi. Elle a expliqué les raisons de sa séparation, puis sa réconciliation avec son époux en octobre dernier. Affecté, l’attaquant argentin a manqué plusieurs entraînements et des matchs du PSG (Leipzig et Marseille). Les raisons de ce passage orageux? Un message d’une autre femme, la mannequin China Suarez, découvert dans le téléphone de l’ancien joueur de l’Inter Milan.

"Nous sommes toujours ensemble"

"Nous sommes toujours ensemble, nous sommes une famille très proche, a-t-elle déclaré. Je parlais avec la fille qui organise nos soirées à Paris. J'ai cherché une photo sur le téléphone de Mauro et j'ai vu une conversation avec une femme très célèbre. Mauro n'avait jamais parlé d’une telle chose. C’est ce qui a généré tout ça, j'ai déjà vécu des séparations avec d'autres couples. Si vous ne parlez pas, on commence à inventer."

"C'était de ma faute, car avant de parler à un ami ou à ma sœur, j'ai mis en ligne une story (sur Instagram, ndlr), poursuit-elle. Je suis toujours avec mon téléphone et la première chose qui m'est venue était la querelle. Avec Mauro, nous nous montrons tout. J'ai toujours vérifié le téléphone portable et je n’ai jamais rien trouvé. Nous avons commencé notre relation en tant qu'amis. Je lui ai toujours tout dit et lui tout à moi."

"Je n'étais pas une amie de China Suárez mais nous avions une bonne relation, poursuit-elle. Ma réaction a été un peu macho. Je suis très vieux jeu: nous ne sommes pas un couple ouvert. Pour moi un petit message c'est le divorce. Les messages disaient des choses que je n'aurais pas écrites et je ne m'attendais pas à ce que Mauro ne me le dise pas. Nous n'avions jamais eu de problème comme celui-là."

Icardi s'invite dans le programme

Elle poursuit en révélant la réaction de Mauro Icardi face à la sienne. "Il m'a dit que c'était une bêtise, que c'était l'erreur de sa vie, explique l’agent. Lui-même m'a dit qu'il y avait eu une rencontre et que ce n'était rien et c'est vrai qu'il ne s'est rien passé. Il semble qu'elle soit venue à Paris. Quand c’est arrivé, je suis montée en température et je suis partie. Mauro aurait divorcé à ma place."

Elle confie s’être depuis excusée auprès de la China Suarez. "Pour moi, un message est très sérieux, peu importe si cela s'est produit ou non, ajoute-t-elle. Aujourd'hui, j'ai pleinement confiance en Mauro." Le joueur s’est brièvement invité sur le plateau sur l’insistance de la présentatrice et malgré la réticence de Wanda. "Je ne suis rien venu réparé, a-t-il murmuré. Je suis juste passé comme ça."